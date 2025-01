video suggerito

Alba Parietti con la tuta di paillettes (e stampelle) a Capodanno: “Barcollo ma non mollo” Incidente sulle piste da sci per Alba Parietti, poco prima di Capodanno. Uscita dall’ospedale, ha potuto festeggiare col compagno e gli amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alba Parietti come di tradizione si è trasferita a Courmayeur per il Capodanno. È solita festeggiare qui, tra neve e piste da sci: è uno dei suoi luoghi del cuore, una seconda casa dove si reca spesso. Ha salutato il 2024 e dato il benvenuto al 2025 brindando con gli amici e col compagno, il manager Fabio Adami: stanno insieme da oltre due anni e sono una coppia molto affiatata. C'è stato un piccolo incidente di percorso poche ore prima, ma fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi, senza rovinare i festeggiamenti.

Incidente in montagna per Alba Parietti

L'opinionista e conduttrice il 30 dicembre è stata vittima di un incidente sulle piste da sci a Courmayeur. Due ragazzi facendo slalom a grande velocità l'hanno travolta e fatta cadere. Ha informato lei stessa fan e follower sui social, spiegando di essersi poi recata per le cure e gli accertamenti necessari presso l'Ospedale Umberto Parini di Aosta. Nei confronti della struttura ha speso parole di elogio, ringraziando chi si è preso cura di lei. "Poteva andare peggio" ha detto.

Look scintillante (con stampelle) per Alba Parietti a Capodanno

La conduttrice non si è fatta scoraggiare e una volta lasciato l'ospedale ha potuto festeggiare l'arrivo del 2025 con le persone care. Look scintillante per lei, perfettamente a tema con la serata più glamour dell'anno: ha puntato su una jumpsuit nera tempestata di paillettes tono su tono. Gli outfit sparkling, all'insegna di glitter, strass, cristalli e paillettes, sono intramontabili in queste occasioni, perfetti per brillare e trasmettere allegria. Ovviamente ha dovuto mantenere le stampelle, necessarie per il momento, in questa primissima fase post incidente. "Barcollo ma non mollo" ha scritto, confermando la sua tempra, quel carattere forte e indomabile che l'ha resa famosa.