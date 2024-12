video suggerito

Come vestirsi a Capodanno: 6 look di tendenza e gli abbinamenti da provare Dagli abiti in velluto a quelli in pizzo, dai modelli glitter a quelli dorati o in rosso, ecco i look a cui ispirarsi, gli abiti e gli accessori da indossare a Capodanno 2025.

A cura di Marco Casola

Da sinistra abito rosso Genny, cozy look Genny, slip dress Mango

Come vestirsi per la notte di Capodanno 2025? Quali abiti scegliere per il Cenone o per un party? E quali accessori abbinare per splendere nell'ultima notte dell'anno? Paillettes, glitter, inserti in pizzo, velluto lucente e decori sparkling: Capodanno è quello momento dell’anno in cui poter sfoggiare gli abiti più estrosi, barocchi e vistosi. Per la notte di San Silvestro via libera anche a scarpe e stivali in oro e argento, mini bag gioiello e collier dalle linee bold e maxi. Ecco una breve guida su cosa indossare a Capodanno con gli abiti da scegliere e i look a cui ispirarsi per essere trendy.

Slip dress e abiti di pizzo per Capodanno 2025

Gli slip dress, ovvero quegli abiti realizzati in seta o satin, con spalline sottili e gonna lunga o midi, che ricordano una sottoveste, sono senza dubbio uno dei modelli più chic ed eleganti da indossare a Capodanno. Per un look più vistoso puntate sui modelli con decori in pizzo o con accenti lucenti cuciti sulle spalline o ancora su varianti in seta rossa.

Mango

Come abbinare gli slip dress

Data la semplicità di questi modelli è possibile esagerare con gli accessori e i capospalla. Abbinate ad essenziali abiti sottoveste cappotti furry e maxi pellicce o ancora coat dai colori accesi come rosso e viola oppure bomber ricoperti di paillettes. Se non amate maxi pellicce e bomber giocate con gli accessori, accostando clutch gioiello o borse in velluto borgogna, mentre ciabattine slippers, magari ricoperte di paillettes o decori sparkling, sono le più cool da indossare sotto uno slip dress.

Miu Miu

Capodanno in pantaloni

Non solo abiti lunghi e sontuosi o mini dress cortissimi, a Capodanno i look di tendenza prevedono anche outfit con jumpsuit che ricordano uno smoking e tailleur pantaloni dalle linee morbide realizzati in velluto o coperti di paillettes. Le varianti più originali sono le tute gilet in total white, mentre i tailleur rossi e quelli in velluto blu notte sono la scelta giusta per chi non ama il bianco.

Dsquared2

Come abbinare tailleur pantaloni e jumpsuit

Per rendere più sexy un completo mannish dalle linee over basta indossare il blazer su bralette in pizzo, crop top e body vedo non vedo. Se optate per tailleur e jumpsuit dalle linee semplici o senza decori, impreziosite il look con sandali gioiello dal tacco alto o con clutch ricoperte di macro paillettes. Puntate poi su gioielli bold, come maxi chocker o collier dorati con inserti di cristallo per illuminare il look di Capodanno.

Genny

L'abito rosso per Capodanno

Il rosso è il colore must di Capodanno, per chi ama rispettare le tradizioni un tubino rouge è il capo su cui puntare per un party di fine anno. I modelli più trendy tra cui scegliere sono quelli con spalline pronunciate e maniche lunghe, dalla gonna morbida e con profonda scollatura, o ancora i tubini aderenti second skin, realizzati in tessuti dal colore vivido e brillante.

Mango

Come abbinare gli abiti rossi a Capodanno

Con il rosso sta benissimo l'oro, abbinate dunque al tubino di Capodanno gioielli in oro o dorati, come lunghi orecchini pendenti e collier maxi o ancora bangle rigidi da far risaltare sulle maniche dell'abito. Anche sandali dorati e borse a tracolla gold sono perfette, evitate solo di abbinare troppi dettagli dorati per scongiurare l'effetto pendant, molto scontato, soprattutto tra scarpe e borsa. Dunque se scegliete sandali gold, non bisogna accostare una borsa dello stesso colore e viceversa.

Stella McCartney

La gonna gioiello indossata con maxipull e camicie

Il look più trendy e cool per Capodanno è quello che mescola decori glamour e ultra brillanti con capi cozy più semplici e basic. Dite addio ai sontuosi abiti da sera, ai modelli con ampie gonne e alle fantasie barocche: il must per il Capodanno 2025 sono i look con gonne luccicanti preziose indossate con cardigan oversize, maglioni dalla trama grossa o camicie dal taglio maschile.

Genny

Come abbinare gonne gioiello e maglioni

E' possibile mescolare tessuti opposti come lana e paillettes per creare un contrasto particolare e cool, unendo nello stesso outfit capi casual, come un classico maglione in lana o un cardigan oversize, e pezzi più glam e particolari, come una pencil skirt gioiello ricoperta di paillettes o di cristalli. Questa è la soluzione perfetta per le più freddolose che non amano gli abiti troppo leggeri o scollati. Un'altra idea molto chic potrebbe essere quella di abbinare camicie oversize o avvitate con gonne longuette a tubo in seta realizzate con colori particolari, come oro, bronzo e silver.

Federica Tosi

L'abbinamento più originale è poi quello con il classico maglione natalizio dai decori jacquard, indossato su gonne e pantaloni di paillettes, proprio come il look sfoggiato da Chiara Ferragni durante le vacanze natalizie.

Marc O'Polo

Gli abiti glitter e dorati per Capodanno 2025

Una cascata di glitter e paillettes ricopre gli abiti sui toni dell'oro e del bronzo, perfetti per la notte di Capodanno. Per chi ama brillare a San Silvestro l'ideale sono lunghi abiti drappeggiati in stile impero e mini dress corti con glitter e decori gold.

Nicole Milano

Come abbinare gli abiti dorati per Capodanno

Con abiti dorati evitate l'accostamento di accessori argento, mentre il look total gold può essere l'ideale per San Silvestro. Lurex e paillettes possono essere smorzate con borsette in velluto nero o con semplici décolleté dalle line essenziali, ma anche con mocassini bassi in vernice black. Infine per completare l'outfit si possono abbinare agli abiti dorati cappotti e cardigan rossi.

Dsquared2

Blu notte, il colore must per Capodanno

Il blu notte e il velluto scuro sono l'ideale a Capodanno per chi non ama i colori metallici o troppo luminosi e le paillettes. Elegantissimi ed essenziali i tailleur in velluto e le jumpsuit blu notte sono l'alternativa più sobria ai look luccicanti. Puntate su colori come blu elettrico o blu notte, ma anche su cobalto, bordeaux e verde bosco, tutte nuance che vengono illuminate dal tessuto vellutato.

Mango

Come abbinare blu notte e velluto

Il blu scuro si abbina alla perfezione con l'argento e il bronzo, ma anche con tonalità neutre come cipria, panna e beige. Su un completo blu notte senza decori è possibile accostare gioielli più particolari e vistosi, come maxi orecchini pendenti, o mini bag in silver e ancora sabot dal tacco mini coperte di cristalli.

Nicole