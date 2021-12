Alba Parietti in vacanza a Courmayeur: i dettagli della sua casa in montagna Alba Parietti si sta godendo un po’ di riposo in montagna: ha aperto le porte della sua residenza di Courmayeur, dove probabilmente trascorrerà il Natale.

A cura di Giusy Dente

Instagram @albaparietti

Alba Parietti sta trascorrendo i giorni che precedono il Natale a Courmayeur, località che frequenta da diverso tempo e dove possiede anche un'abitazione. Sui social ha mostrato l'interno della casa, ma sta condividendo con i suoi tanti follower anche scatti che raccontano la sua quotidianità lì in montagna, dove si sta godendo relax e neve, in compagnia di alcune persone care. Nelle foto si vede anche Cristiano De Andrè, con cui ha avuto una relazione dal 2010 al 2014 e con cui è rimasta in ottimi rapporti. Questa meritata vacanza arriva dopo numerosi impegni televisivi che l'hanno tenuta occupata in questo periodo. L'abbiamo vista anche a Tale e quale Show e La vita in diretta.

Instagram @albaparietti

La casa a Milano di Alba Parietti

La conduttrice televisiva abita a Milano e in passato ha mostrato ai follower la sua abitazione. La caratteristica principale della casa è quella di essere in perfetto stile barocco: nel soggiorno ci sono uno specchio con cornice dorata, un camino, diverse statue, candelabri e persino a un cavallo di legno. Su tutti domina il colore rosso, che caratterizza sia i divani che le poltrone. L'abitazione si struttura su due piani, difatti con delle scale si accede alla parte della casa destinata probabilmente alle camere da letto. Il giardino è stato pensato come zona di svago e relax, con una mini piscina perfetta per feste estive o party con gli amici. D'inverno la conduttrice si sposta a Courmayeur, località che frequenta da molto tempo.

Instagram @albaparietti

La casa di montagna di Alba Parietti

La residenza di Courmayeur di Alba Parietti richiama moltissimo quella milanese, in quanto ad arredamento. La stessa conduttrice, mostrando gli interni sui social ha ammesso: "Come in tutte le mie case un grande disordinatissimo ordine. In questa casa ci sono magnifiche presenze di persone che anche se non ci sono più sono con me in ogni istante, oggetto, respiro". Camera da letto, soggiorno, bagno: ne ha mostrato diversi dettagli.

Leggi anche Alba Parietti senza trucco e con i capelli ricci: dà il via alle vacanze con il selfie al naturale

Instagram @albaparietti

Nelle stanze spiccano moltissimi quadri, tutti con spesse cornici dorate e molti lampadari. Nuovamente è il rosso il colore dominante: tappeti, lenzuola, cuscini, tende, poltrone. Si intravedono anche due statue di Buddha e diverse cornici con fotografie, anche in bagno. Alba Parietti ha ricevuto molti complimenti nei commenti alle foto, a cui ha anche risposto personalmente: "Amo le mie case e ci metto molto di me" ha spiegato.