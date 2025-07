video suggerito

Fedez in vacanza in Sardegna: com’è fatta la villa in cui soggiorna Fedez è volato in Sardegna per la sua prima vacanza estiva. Com’è fatta la maxi villa in cui sta soggiornando? Ecco tutti i dettagli. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez ha dato ufficialmente il via alle sue vacanze estive. Complice il fatto che è spesso in giro per l'Italia per la promozione di Scelte Stupide, il duetto che ha realizzato con Clara, si è concesso un soggiorno in Sardegna (anche se tra qualche giorno volerà in Versilia per una performance esclusiva al Twiga). La location che ha scelto al momento è top secret ma la cosa certa è che sta soggiornando in una maxi villa con giardino e piscina esterna: ecco com'è fatta l'abitazione che ha scelto per questa breve pausa estiva.

La vacanza di Fedez in Sardegna

Non è una novità che Fedez ci tenga alla sua privacy ma questa volta è riuscito davvero a eludere i paparazzi. Sui social ha rivelato di essere in vacanza in Sardegna ma non ha dato nessuna informazione sulla cittadina scelta e sulla location.

Fedez in vacanza in Sardegna

Probabilmente, dunque, si tratta di un alloggio privato non presente sulle comune piattaforme per la prenotazione di soggiorni. Com'è fatta la villa? Al momento ne ha mostrate solo alcune zone, soprattutto esterne, anche se, complice un selfie, ha lasciato intravedere il bagno, un ambiente tutto in legno e con un enorme specchio con cornice azzurra a tema marino.

La villa in Sardegna

Fedez in una maxi villa

La parte esterna è la più lussuosa (e quella mostrata più spesso da Fedez).

La piscina esterna

Il rapper ha fatto un primo piano sulla zona piscina con solarium e area pranzo coperta, poi ha rivelato un'area relax immersa nel verde arredata con lunghi divani, lanterne e poltrone da esterno e infine si è mostrato mentre gioca con un cagnolino in una terrazza coperta da una tettoia e allestita con un salottino in legno. Non mancano i prati, le piante esotiche e i fiori colorati. Attualmente non si sa ancora dove sia collocata la sofisticata location ma la cosa certa è che sta permettendo a Fedez di concedersi un momento di puro relax.

La zona relax