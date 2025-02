video suggerito

Quanto costa la villa a Sanremo in cui ha soggiornato Fedez: ha campo da tennis e piscina a sfioro Dove ha soggiornato Fedez durante la sua esperienza a Sanremo? Lo ha rivelato nel video-racconto realizzato con lo YouTuber Ale Della Giusta, che lo ha seguito prima e durante il Festival: ecco qual è e quanto costa la maxi villa in cui ha trascorso la settimana sanremese.

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da oltre una settimana ma ancora oggi se ne continua a parlare e non solo perché le canzoni in gara stanno dominando le classifiche nazionali. Diversi protagonisti si sono fatti seguire durante tutta la settimana dell'evento, rivelando cosa accade davvero dietro le quinte prima e dopo le attese esibizioni. Dopo il servizio dedicato ad Achille Lauro realizzato da Le Iene, ora è arrivato il turno di Fedez (che a Sanremo si è classificato quarto con Battito). Si è affidato allo YouTuber Ale Della Giusta, che proprio nelle ultime ore ha pubblicato il primo episodio dell'avventura sanremese. Al di là dei problemi con le lentine nere e degli esercizi di respirazione, ad attirare le attenzioni dei fan è stata la maxi villa in cui il rapper ha soggiornato con l'intero staff.

Dove si trova la villa a Sanremo scelta da Fedez durante il Festival

Durante la settimana trascorsa a Sanremo Fedez aveva preferito limitare al minimo i post social, concentrando così l'attenzione dei fan solo ed esclusivamente sulla musica. Ora, però, è diventato protagonista del video-racconto di Ale Della Giusta e sono emersi moltissimi dettagli inediti sulla sua esperienza al Festival, dal desiderio di ritirarsi a pochi giorni dall'inizio dell'evento agli attacchi di panico avuti poco prima di salire sul palco.

Il campo da tennis nella villa a Sanremo

Qual è la location che il rapper ha scelto per soggiornare in Liguria con tutto il suo team? Si tratta di una villa extra lusso in corso Augusto Mombello, Porto Vecchio, località Cipressa. Appartenuta alla famiglia Mussolini, ha ospitato molti attori, artisti e personaggi famosi. Si estende su 800 mq ed è dotata di un parco di oltre 20.000 mq che si affaccia sul mare sanremese.

La villa in corso Augusto Mombello

La villa con affreschi, eliporto e infinity pool

La villa a Cipressa si estende su 3 piani ed è completamente ristrutturata, è dotata di 3 ingressi, sala tv, sala biliardo, sala della musica, sala da pranzo, 9 camere da letto, 3 cucine, uno studio, una palestra e vari terrazzi.

La villa a Sanremo

Il pavimento è in marmo travertino romano nelle sale, in parquet massello nelle camere da letto e in Marmo di Carrara nei bagni, mentre i soffitti sono decorati con affreschi di angeli e Sacro Graal. All'esterno ci sono 3.000 mq di prato all'inglese recintato, un campo da tennis e una infinity pool con acqua salata da 19 metri.

La piscina a sfioro

L'abitazione è dotata anche di eliporto e di posto barca. Quanto costa? Sul sito immobiliare Knight Frank è in vendita al prezzo di 4,4 milioni di euro (ma probabilmente in occasione del Festival viene proposta anche in locazione ad artisti e ospiti famosi).