Perché Fedez in nero e con "la guerra negli occhi" ci ha spiazzati tutti a Sanremo 2025 Look total black e lentine scure per Fedez nella finale del Festival di Sanremo. Con questo mood dark, perfetto per la canzone, ha convinto tutti.

A cura di Giusy Dente

Fedez

Battito è la canzone sanremese di Fedez, per la seconda volta alla kermesse. Il rapper, per questo ritorno, ha scelto di portare in gara un brano molto intimo e personale, che affronta una tematica delicata, che però fa parte del suo vissuto: la depressione. Per rendere visivamente più potenti le sue performance all'Ariston, ha deciso di accompagnarle serata dopo serata con look dark, enfatizzati da lentine scure che rendono gli occhi completamente neri, con la pupilla dilatata.

Lo stile di Fedez a Sanremo

Fedez è da giorni protagonista del gossip: le rivelazioni di Fabrizio Corona lo hanno messo al centro dell'attenzione, per via della relazione avuta quando era sposato con Chiara Ferragni, che a sua volta lo avrebbe tradito. Chi pensava che il rapper avrebbe rinunciato a Sanremo, dato questo putiferio, si è però dovuto ricredere. Fedez è salito sul palco dell'Ariston e ha convinto tutti. I suoi look sanremesi sono perfettamente coerenti col brano. A Fanpage.it il suo stylist Giulio Casagrande aveva anticipato: "Sarà tutto molto classy, lineare, niente di complesso e colorato, tutto molto semplice e sartoriale".

Fedez in Atelier Versace

Fedez a Sanremo in total black e con le lentine nere

Sul Green Carpet ha sfilato indossando un paio di lentine nere, che sono state il filo conduttore di tutte le esibizioni all'Ariston. Ha lui stesso spiegato che sono un riferimento alla canzone in gara:

Dico: dentro i miei occhi guerra dei mondi. E mi è venuta questa idea.

Per la prima serata ha scelto un look firmato Atelier Versace, che ha firmato anche il secondo outfit: entrambi all'insegna del nero. Total black anche nella serata delle cover, con giacca di pelle, nuovamente in Atelier Versace.

Fedez in Atelier Versace

Il look di Fedez in finale

Il look di Fedez della finale del Festival di Sanremo è firmato ancora Atelier Versace. Il completo comprende una giacca monopetto in pelle su misura con i caratteristici bottoni Heritage, pantaloni in lana su misura con chiusura Medusa e una classica camicia in seta nera. Gli stivali in pelle completano il look, col nero protagonista assoluto, nuovamente. Questa nuance gli dà un aspetto drammatico, reso tale ancora di più dalle lentine nere che rendono lo sguardo come vuoto e perso.

Fedez in Atelier Versace

Questo mood ha spiazzato tutti, perché il pubblico si è ritrovato sul palco come un'ombra, un uomo che si è messo a nudo con un testo profondo, intriso di sofferenza: quella di chi combatte contro la depressione e si sente da lei sconfitta, perché teme di non riuscire ad uscire da quel buio nerissimo che sembra averlo avvolto completamente.