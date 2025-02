video suggerito

Fedez e le lentine a Sanremo 2025: il video che mostra quanto è stato difficile mettergliele Fedez si è mostrato con le pupille nere sia sul Green Carpet, sia nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. Per il rapper, che ha chiarito che si trattava di lentine, non è stato semplice applicarle e un video pubblicato sui social ha mostrato il processo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le foto e i video degli occhi di Fedez, con le pupille nere sul Green Carpet poco prima dell'inizio della 75esima edizione del Festival, avevano fatto il giro del web. Il cantante aveva chiarito che si trattava di lenti a contatto e nel podcast Pezzi aveva spiegato di indossarle per via del significato della canzone Battito con cui gareggia nella kermesse canora. Nel corso del primo appuntamento con Sanremo, sui social è apparso un video in cui viene mostrata la difficoltà nell'applicare le lentine.

Fedez: "A me spaventa anche solo mettere il collirio negli occhi"

In un video pubblicato sui social viene mostrata la difficoltà nel processo di applicazione per le lenti a contatto nere di Fedez. "Non so se sono pronto, non so se ce la farò mai. A me spaventa anche solo mettere il collirio" si sente dire al rapper. E ancora: "Ho l'occhio aperto". L'artista si fa inizialmente aiutare dai suoi collaboratori, salvo poi provarci da solo con un applicatore di lenti a contatto. Dopo vari tentativi, Fedez riesce nell'intento e il filmato si conclude con le lacrime causate dall'operazione.

Fedez con le lenti a contatto per il brano Battito

Subito dopo l'esibizione di Fedez, Gerry Scotti si è rivolto a Carlo Conti con una battuta: "Ti guardavo negli occhi". Il riferimento era, ovviamente, alla performance del cantante. Ma perché il rapper si è presentato sul palco di Sanremo con un paio di lenti a contatto nere? Ospite del podcast Pezzi ha raccontato come mai ha scelto di mostrarsi con un look del genere per esibirsi alla kermesse canora:

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Nella canzone dico "dentro i miei occhi guerra dei mondi" e mi è venuta questa idea di mettermi le lenti a contatto, mai messe in vita mia. In realtà ho anche altre lenti che ti prendono proprio tutto il bulbo oculare ma metterle è troppo complicato.