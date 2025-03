video suggerito

A un mese da Sanremo 2025, le radio incoronano Cuoricini dei Coma_Cose: sorprese nella top 5 della classifica È passato un mese dalla fine di Sanremo 2025 ed è stata stilata una classifica delle rotazioni radiofoniche da EarOne: Cuoricini dei Coma_Cose è in testa, mettendosi dietro Balorda Nostalgia di Olly e La Cura Per Me di Giorgia.

A cura di Vincenzo Nasto

Coma_Cose e Olly, Sanremo 2025

A un mese dalla conclusione del Festival di Sanremo 2025, che ha visto la vittoria di Olly con Balorda Nostalgia, sono state pubblicate le classifiche radiofoniche da EarOne, che hanno sancito quali sono i brani della kermesse ad aver conquistato più rotazioni. E se nelle prime settimane, c'erano state le prime defezioni nella top 10, con solo 6 brani presenti sanremesi presenti, rispetto alla scorsa edizione che ne vedeva 8, a un mese dalla fine di Sanremo 2025 abbiamo già le prime sorprese. Infatti, se nelle prime due settimane, Incoscienti Giovani di Achille Lauro e La Cura Per Me di Giorgia avevano monopolizzato gli ascolti, lasciandosi dietro anche brani presenti nella cinquina finale, solo una è riuscita a rimanere nella top 3 delle rotazioni radiofoniche.

Al primo posto della classifica dei brani più ascoltati c'è Cuoricini dei Coma_Cose

Infatti con oltre 10mila passaggi, la prima posizione è dei Coma_Cose: il duo composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano è arrivato solo in decima posizione al Festival, ma Cuoricini è la vera hit radiofonica di quest'edizione. Battendo anche il brano vincitore del Festival, Balorda Nostalgia di Olly, al secondo posto con quasi 9mila passaggi radiofonici. A chiudere il podio proprio Giorgia, che continua il suo momento positivo con La Cura Per Me, con 8800 passaggi, mentre subito dietro la quarta e la quinta posizione, quasi interscambiabili, sono occupate dai The Kolors con Tu con chi fai l'amore con 8588 passaggi e Achille Lauro con Incoscienti Giovani fermo a 8538.

4 brani della cinquina finale fuori dalla Top 5 dei brani con più rotazioni radiofoniche

Ma dove sono gli altri artisti nella cinquina finale: lontani dalla top 10 ci sono Fedez con Battito e L'Albero Delle Noci di Brunori Sas, mentre non rientra neanche nella top 50 Simone Cristicchi con Quando Sarai Piccola. Ma il brano dell'autore romano non è l'unico in difficoltà in radio: gli fanno compagnia Massimo Ranieri con Tra Le Mani Un Cuore, fermo a 1438 passaggi e Pelle Diamante di Marcella Bella che ha superato i 2000. Tra le sorprese invece ci sono Serena Brancale nella competizione Big, che registra oltre 4250 passaggi, mentre tra le Nuove Proposte eccelle Settembre. Il cantautore napoletano, che ha fatto incetta di premi con la sua Vertebre, ha superato i 2100 passaggi radiofonici.

Il destino di Volevo essere un duro di Lucio Corsi e l'influenza dell'Eurovision Song Contest

C'è invece curiosità sull'evoluzione di Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi. Infatti, il brano si trova attualmente alla 6° posizione con oltre 7mila passaggi radiofonici, un dato che contestualmente potrebbe esser influenzato dalla partecipazione del cantante all'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, che si terrà tra il 13 e il 17 maggio nella città svizzera.