video suggerito

Lucio Corsi all’Eurovision 2025, le parole dopo la rinuncia di Olly: “Rincorrerò gli strumenti anche stavolta” Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision. Dopo la rinuncia di Olly, vincitore di Sanremo 2025, il cantante di Volevo essere un duro ha commentato la sua partecipazione al contest internazionale: “Sono molto felice”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Corsi rappresenterà l'Italia all'Eurovision 2025. Dopo la rinuncia di Olly, a cui spettava di diritto la partecipazione, essendosi classificato al primo posto a Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, il cantante toscano ha così commentato la vicenda su Instagram: "Ci vediamo all’Eurovision. Grazie a tutti, sono molto felice".

Le parole di Lucio Corsi dopo la rinuncia di Olly

Attraverso un posto pubblicato su Instagram, Corsi ha commentato la sua imminente partecipazione all'Eurovision 2025, che già la Rai aveva confermato attraverso un comunicato ufficiale diramato poco fa: "Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice".

Il contest internazionale vede in gara 37 nazioni, di cui 5 big five, tra cui proprio l’Italia, e prevede 2 semifinali, in onda il 13 e il 15 maggio su Rai 2. Corsi si esibirà durante la prima semifinale con Volevo essere un duro, la finale è prevista per il 17 maggio. Ma il cantautore potrebbe non essere il solo italiano in gara: altri potrebbero arrivare dalla selezione internazionale del San Marino Song Contest che si terrà nella Repubblica l’8 di marzo.

Perché Olly ha rinunciato all'Eurovision

Che il neo vincitore di Sanremo 2025 potesse scegliere di non partecipare all'Eurovision era un'eventualità di cui lui stesso aveva parlato nel corso della conferenza stampa tenutasi a Sanremo il giorno dopo la finale del Festival. Poco fa, poi, la conferma ufficiale: "Credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio", le parole dell'artista genovese.

Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita. Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l’amore che sto ricevendo in questi giorni.