Il coming out di JJ, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025: “L’amore è la cosa più bella del mondo, amiamoci l’un l’altro” JJ è il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025. Ha portato al trionfo l’Austria con la canzone Wasted Love. La sua vita privata, dal coming out come membro della comunità LGBTQIA+ all’amore per la sua famiglia. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

JJ all'anagrafe Johannes Pietsch è il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2025. A 23 anni ha rappresentato l'Austria con la canzone Wasted Love. Nato da padre austriaco e da madre filippina, in un'intervista rilasciata nelle scorse settimane, ha fatto coming out come membro della comunità LGBTQIA+. Vediamo cosa ha raccontato della sua vita privata.

Il coming out come membro della comunità LGBTQIA+

Il vincitore dell'Eurovision Song Contest 2025 ha rilasciato un'intervista al sito austriaco Queer. Dopo avere raccontato la sua grande emozione nel prendere parte a un evento come l'ESC, ha spiegato di sentirsi in qualche modo la voce della comunità queer, quando gli è stato chiesto se avvertisse un legame con la comunità LGBTQIA+:

Anch'io sono queer e sono felice di rappresentare la comunità e darle voce. Ora sono la voce della comunità queer in Austria e di tutti coloro che non si sentono ascoltati. Il mio messaggio personale è semplicemente quello di amarci l'un l'altro, perché l'amore è la cosa più bella del mondo e l'odio è la più terribile. Se ci siete l'uno per l'altro, tutto andrà per il meglio.

Il cantante ha anche detto di sentirsi onorato di essere paragonato a Conchita Wurst: "Ne sono molto felice".

La sua famiglia: il papà austriaco e la madre filippina

JJ parla tedesco, inglese, francese e tagalog e frequenta il MUK, Università Privata di Musica e Arte, a Vienna. Ha il padre austriaco e la madre filippina. Quest'ultima era presente a Basilea nel giorno della finale e dopo avere assistito alla proclamazione di suo figlio vincitore lo ha abbracciato tra le lacrime. Proprio con la sua famiglia, JJ era solito guardare l'Eurovision Song Contest, sognando di poter portare un giorno la sua arte su quel palco. Quando ha ricevuto la notizia che il suo sogno si era realizzato, si è commosso:

Il fatto che mi sia stato concesso di presentare la mia arte al mondo intero è per me semplicemente molto, molto toccante.

E a quanto pare ha colpito nel segno, perché la sua canzone – Wasted Love – è la vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2025.