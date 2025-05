video suggerito

Eurovision 2025, la tv pubblica spagnola protesta per il televoto a Israele e Ucraina: "Influenzato dalle guerre" La RTVE, l'emittente pubblica spagnola, ha protestato pubblicamente per il televoto dell'Eurovision Song Contest 2025 e ha chiesto un confronto all'EBU, organizzatrice dell'evento. Al centro della questione le preferenze influenzate dai paesi immischiati in conflitti armati.

A cura di Vincenzo Nasto

JJ, Eurovision 2025

La televisione pubblica spagnola, la RTVE, che ha trasmesso negli scorsi giorni l'Eurovision Song Contest 2025, ha contestato il sistema di televoto che ha decretato non solo la vittoria di JJ, il concorrente austriaco, con Wasted Love, ma soprattutto il posizionamento di Yuval Raphael e Ziferblat, rispettivamente per Israele e Ucraina. L'emittente televisiva ha annunciato nelle scorse ore che chiederà all'EBU, l'Unione Europea di radiodiffusione, di aprire un dibattito sul televoto per "valutare se il modo in cui viene condotto sia il migliore". Al centro della questione i conflitti armati, che influenzerebbero e non poco la possibilità di vittoria di alcuni concorrenti. Secondo la RTVE "il televoto è influenzato dagli conflitti armati, che stanno facendo perdere alla competizione la sua essenza culturale". A suggellare la tesi dell'emittente spagnola, la classifica di Eurovision 2025, che vedeva Yuval Raphael con New Day Will Rise in 20° posizione con i 60 voti della giuria: la cantante si giocherà la vittoria finale con JJ, ricevendo 297 punti al televoto.

La polemica sul televoto e i casi dei paesi coinvolti in conflitti armati

La cantante israeliana Yuval Raphael e gli ucraini Ziferblat (LaPresse)

Numeri minori ma che rientrano nello stesso schema, secondo RTVE, con il concorrente ucraino Ziferblat: anche lui aveva ricevuto 60 voti dalla giuria tecnica, per poi salire al 4° posto finale con 158 punti dal televoto. L'esempio più importante però sembra ciò che è accaduto nell'edizione 2022, che si tenne al Pala Olimpico di Torino, dopo la vittoria nell'edizione precedente dei Maneskin con Zitti e Buoni. In quel caso, a pochi mesi dall'inizio dell'invasione russa sul territorio ucraino, ci fu un plebiscito nei confronti della Kalush Orchestra che portò sul palco torinese la canzone Stefania: la vittoria della competizione non fu mai in dubbio, con la giuria e il televoto che diederò al gruppo 439 voti. La seconda classificata, l'Armenia con Rosa Linn e la sua viralissima Snap, finirono a 200 punti di distanza, con soli 239 punti.

Quale paese ha ricevuto più voti al televoto all'Eurovision Song Contest 2025

Ritornando all'ultima edizione, conclusasi solo lo scorso sabato 17 maggio con la vittoria dell'Austria con JJ e la sua Wasted Love, Israele ha rappresentato il paese con il contributo più alto nel televoto: 297 punti assegnati, davanti a Estonia con 258 e Svezia con 195, solo quarta l'Austria con 178. Quest'aspetto diventa ancora più interessante se si sottolinea che i votanti non possono esprimere la preferenza per il proprio paese, ma possono votare fino a 20 volte per un artista di un altro paese. L'emittente spagnola nel frattempo ha reso pubblici i dati dei tre appuntamenti, le due semifinali e la finale, sottolineando come l'app dell'Eurovision Song Contest ha raccolto oltre 111mila preferenze, confermandosi il metodo più utilizzato dai fan. La richiesta successiva della RTVE, oltre a una discussione sul metodo del televoto, è anche la trasmissione dei dati sul televoto spagnolo: l'unico modo per determinare quanti voti ha ricevuto ogni paese dalla Spagna. Secondo l'emittente, la RTVE non è l'unica televisione nazionale che richiederà un confronto sul sistema del televoto.