Michelle Hunziker conduce l'Eurovision, il nipotino Cesare la vede in TV e si emoziona: il tenerissimo video Tra gli spettatori dell'Eurovision Song Contesto 2025 ce n'era uno speciale per la conduttrice Michelle Hunziker: il nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

A cura di Daniela Seclì

Michelle Hunziker ha condotto la finale dell'Eurovision Song Contest 2025 insieme a Hazel Brugger e Sandra Studer. A seguire l'evento un suo fan d'eccezione, il nipote Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il bambino si è emozionato vedendo la sua nonna in tv. Il tenerissimo video.

La reazione del piccolo Cesare quando ha visto Michelle Hunziker in tv

Sabato 17 maggio è andata in onda la finale dell'Eurovision Song Contest 2025. Ha vinto l'Austria e dunque il cantante JJ con la canzone Wasted Love. Aurora Ramazzotti ha seguito l'evento che vedeva sua madre Michelle Hunziker tra le conduttrici. E con lei c'era il piccolo Cesare, che ha da poco compiuto due anni. Il bambino è corso verso il televisore e ha indicato con il ditino la conduttrice. Poi, emozionato ha esclamato: "Hey, nonna Michelle, nonna Michelle".

Michelle Hunziker innamorata del nipotino Cesare

Michelle Hunziker è perdutamente innamorata del nipotino Cesare. La conduttrice ha più volte dichiarato di non considerarsi sua nonna, ma una mamma al cubo. Al settimanale F, nel 2023, ha spiegato:

Quando ho in braccio Cesare gli dico “amore della nonna”, con gli altri mi piace anche “mamma al cubo”. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età. Come quando ho compiuto 40 anni e tutti mi dicevano “vedrai che ti stancherai più facilmente, se farai tardi la sera avrai l’hangover, ti cambierà il metabolismo”. Niente di tutto questo mi è successo, eppure ho 46 anni. Quindi finché sto bene non ci penso.

Ovviamente non intende sostituirsi a sua figlia: "Sono a tutti gli effetti la nonna, come sono stata la mamma di Auri: anche se avevamo pochi anni di differenza, che ci hanno consentito di avere un rapporto più empatico, non sono mai stata “l’amica”. Ora sono fiera di essere nonna e faccio la nonna".