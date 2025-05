video suggerito

Chi è JJ, cantante dell'Austria che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2025 superando Israele JJ, rappresentante dell'Austria, ha vinto l'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest con la canzone "Wasted Love" riportando 436 voti. L'Italia con Lucio Corsi e la canzone "Volevo essere un duro" si è classificata al quinto posto. Gabry Ponte, rappresentante di San Marino, si è classificato ultimo.

A cura di Stefania Rocco

JJ ha vinto l’Eurovision Song Contest 2025 con la canzone "Wasted Love", in gara in rappresentanza dell'Austria. Secondo posto per Yuval Raphael, artista in gara per Israele mentre al terzo posto si è classificato Tommy Cash per L'Estonia. Lucio Corsi, cantante italiano in corsa per l’Italia con la canzone “Volevo essere un duro” ha concluso la gara portando a casa il quinto posto. Peggio è andata a Gary Ponte, deejay italiano in gara per San Marino con la canzone “Tutta l’Italia” che ha ottenuto l'ultimo posto. Tommy Cash, contestato cantautore che si è presentato all’ESC 2025 con la canzone “Espresso macchiato” per l’Estonia, ha terminato la gara con il terzo posto.

Chi è JJ, vincitore dell'Eurovision 2025

JJ, pseudonimo di Johannes Pietsch, è l'artista austriaco che ha trionfato nel corso dell'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest con la canzone "Wasted Love". Il contro-tenore era considerato uno dei superfavoriti dai bookmakers, secondo solo alla Svezia. Nato a Vienna nel 2001 da padre austriaco e madre filippina, JJ ha trascorso la prima parte della sua vita a Dubai prima di tornare in Austria a 15 anni. Già noto per avere partecipato ai talent musicali The Voice UK e Starmania, da diversi anni si esibisce all'Opera di Stato di Vienna.

Lucio Corsi quinto all'Eurovision 2025

Ottime le votazioni che Lucio Corsi ha ricevuto dalle giurie di qualità degli altri paesi in gara. Ad assegnare 12 punti – il massimo disponibile – all'Italia sono stati la Slovenia, San Marino, il Portogallo, la Croazia, la Georgia e la Svizzera. Meno bene è andata a Gabry Ponte che non è riuscito a ottenere alcun punteggio pieno per San Marino, a parte quello dell'Italia. Nemmeno Tommy Cash, rappresentante dell'Estonia con "Espresso macchiato", ha ottenuto alcun punteggio pieno nelle classifiche dei paesi in gara. Nel suo caso, tuttavia, il voto espresso dal pubblico attraverso il televoto gli ha consentito di scalare numerose posizioni in classifica.

Di seguito le votazioni dei paesi in gara in riferimento all’Italia:

La Svezia assegna i suoi 12 punti all’Austria, non assegna punti all’Italia.

L’Azerbaijan assegna 10 punti all’Italia.

Malta assegna 4 punti all’Italia.

L’Olanda non assegna punti all’Italia.

La Slovenia assegna i suoi 12 punti all’Italia.

L’Armenia non assegna punti all’Italia.

San Marino assegna i suoi 12 punti all'Italia.

L'Ucraina assegna 8 punti all'Italia.

La Norvegia non assegna punti all'Italia.

L'Austria non assegna punti all'Italia.

La Francia assegna 6 punti all'Italia.

L'Italia (con Topo Gigio) assegna i suoi 12 punti al Regno Unito.

Il Portogallo assegna 12 punti all'Italia.

La Danimarca assegna 8 punti all'Italia.

La Croazia assegna 12 punti all'Italia.

La Lettonia non assegna punti all'Italia.

L'Irlanda non assegna punti all'Italia.

La Polonia assegna 8 punti all'Italia.

Il Montenegro non assegna punti all'Italia.

La Grecia assegna 4 punti all'Italia.

La Serbia non assegna punti all'Italia.

La Repubblica Ceca assegna 3 punti all'Italia.

Il Regno Unito non assegna punti all'Italia.

La Spagna assegna 4 punti all'Italia.

La Finlandia non assegna punti all'Italia.

L'Australia non assegna punti all'Italia.

La Germania assegna 5 punti all'Italia.

Il Belgio assegna 5 punti all'Itali.

Israele assegna 3 punti all'Italia.

L'Albania non assegna punti all'Italia.

La Lituania assegna 10 punti all'Italia.

L'Islanda assegna 2 punti all'Italia.

La Georgia assegna 12 punti all'Italia.

Cipro assegna 3 punti all'Italia.

L'Estonia assegna 4 punti all'Italia.

La Svizzera assegna 12 punti all'Italia.

I punti assegnati dal pubblico attraverso il televoto sono stati così suddivisi:

L’Islanda ha ricevuto dal pubblico 33 punti.

San Marino ha ricevuto dal pubblico 18 punti.

La Polonia ha ricevuto dal pubblico 260 punti.

La Norvegia ha ricevuto dal pubblico 67 punti.

Il Lussemburgo ha ricevuto dal pubblico 24 punti.

La Spagna ha ricevuto dal pubblico 10 punti.

La Lituania ha ricevuto dal pubblico 62 punti.

Il Portogallo ha ricevuto dal pubblico 13 punti.

L’Armenia ha ricevuto dal pubblico 30 punti.

La Danimarca ha ricevuto dal pubblico 2 punti.

L’Albania ha ricevuto 173 punti.

Israele ha ricevuto dal pubblico 297 punti.

L’Ucraina ha ricevuto dal pubblico 158 punti.

La Germania ha ricevuto dal pubblico 74 punti.

Malta ha ricevuto dal pubblico 8 punti.

La Finlandia ha ricevuto dal pubblico 108 punti.

Il Regno Unito ha ottenuto dal pubblico 0 punti.

L’Estonia ha ottenuto dal pubblico 258 punti.

La Grecia ha ricevuto dal pubblico 126 punti.

La Lettonia ha ricevuto dal pubblico 42 punti.

La Svezia ha ricevuto dal pubblico 195 punti.

L’Olanda ha ricevuto dal pubblico 42 punti.

L’Italia ha ricevuto dal pubblico 97 punti.

La Francia ha ricevuto dal pubblico 50 punti.

La Svizzera ha ricevuto dal pubblico 0 punti.

L’Austria ha ricevuto dal pubblico 136 punti.

Eurovision 2025, la classifica finale completa

La classifica generata dalle giurie di qualità dei paesi in gara si è conclusa con l'Italia al quarto posto con 159 punti. Sommando i voti ottenuti dagli artisti in gara attraverso il televoto, la classifica generale dell'Eurovision Song Contest 2025 è risultata essere la seguente:

Austria Israele Estonia Svezia Italia Grecia Francia Albania Ucraina Svizzera Finlandia Olanda Lettonia Polonia Germania Lituania Malta Norvegia Regno Unito Armenia Portogallo Lussemburgo Danimarca Spagna Islanda San Marino