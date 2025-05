video suggerito

Eurovision 2025, nessuna classifica per la prima serata: i 10 cantanti in finale Chi sono i 10 paesi dell’Eurovision Song Contest 2025 ad aver avuto accesso alla finale al termine della prima semifinale di stasera, martedì 13 maggio 2025. L’evento in onda su Rai 2 ha visto la partecipazione anche dei due italiani, Lucio Corsi e Gabry Ponte. San Marino è in finale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gaia Martino

84 CONDIVISIONI condividi chiudi

FOTOGRAFO/EBU Alma Bengtsson

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è appena conclusa la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 in onda su Rai 2: stasera, martedì 13 maggio 2025, in Basilea, sul palco della St. Jakobshalle si sono esibiti 15 Paesi in gara compresi tre dei Big Five, Spagna, Svizzera e Italia con Lucio Corsi che ha cantato Volevo essere un duro e Gabry Ponte che si è esibito sulle note di Tutta l'Italia. Solo 10 degli artisti protagonisti di questa sera (esclusi i Big 5 e il paese ospitante, già qualificati di diritto alla finale), che hanno passato il turno potranno gareggiare ancora nella finale di sabato 17 marzo 2025. A commentare l'evento per Rai 2 sono stati Gabriele Corsi e Big Mama. A esibirsi, in ordine di uscita, sono stati:

1. Islanda: VÆB – RÓA

2. Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

3. Slovenia: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Spagna: Melody – ESA DIVA

5. Ucraina: Ziferblat – Bird of Pray

6. Svezia: KAJ – Bara Bada Bastu

7. Portogallo: NAPA – Deslocado

8. Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter

9. Belgio: Red Sebastian – Strobe Lights

Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

10. Azerbaigian: Mamagama – Run With U

11. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

12. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Paesi Bassi: Claude – C’est La Vie

14. Croazia: Marko Bošnjak – Poison Cake

Svizzera: Zoë Më – Voyage

15. Cipro: Theo Evan – Shh

Solo 10 tra loro hanno avuto accesso alla finale.

I 10 cantanti e i gruppi che accedono alla finale dopo la prima semifinale

Sono 10 gli artisti – esclusi i Big Five già in finale – che si sono qualificati nelle posizioni alte della classifica e che accedono all'ultimo appuntamento dello show in programma per sabato 17 maggio 2025. A passare il turno grazie al voto espresso dal pubblico attraverso il televoto sono i seguenti artisti (elencati non in ordine di classifica):

Norvegia – Kyle Alessandro con Lighter

Albania – Shkodra Elektronike con Zjerm

Svezia – KAJ con Bara Bada Bastu

Islanda – VÆB con RÓA

Paesi Bassi – Claude con C’est La Vie

Polonia – Justyna Steczkowska con GAJA

San Marino – Gabry Ponte con Tutta l'Italia

Estonia – Tommy Cash con Espresso macchiato

Portogallo – NAPA con Deslocado

Ucraina – Ziferblat con Bird of Pray