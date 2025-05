video suggerito

Scaletta Eurovision 2025, ordine dei cantanti prima semifinale: quando cantano Lucio Corsi e Gabry Ponte Eurovision 2025 al via a Basilea con la prima semifinale: Lucio Corsi rappresenta l'Italia con "Volevo essere un duro" mentre Gabry Ponte gareggia per San Marino. L'ordine dei cantanti in gara e orari di esibizione.

L'Eurovision Song Contest 2025 riparte con la prima serata di martedì 13 maggio in Basilea, per effetto della vittoria di Nemo, cantante svizzero, con il brano The Code nell'edizione 2024 della competizione. L'Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi con il brano "Volevo essere un duro", subentrato ad Olly, vincitore di Sanremo. A Basilea, però, c'è anche Gabry Ponte, autore della sigla del Festival "Tutta l'Italia" che rappresenterà invece San Marino. Entrambi si esibiranno nella prima serata, ma Lucio Corsi ha accesso di diritto alla finale del 17 maggio perché è tra le Big Five, ovvero le proposte dei cinque Paesi fondatori di Eurovision.

Eurovision 2025, l’ordine dei cantanti e i Paesi in gara nella prima semifinale

La prima semifinale di Eurovision Song Contest vede 15 Paesi in gara ad esibirsi comprese tre esibizioni dei Big Five (Spagna, Svizzera e appunto Italia). Lucio Corsi, come gli artisti spagnoli e svizzeri, non avranno numerazione ai fini del televoto. L'esibizione di Lucio Corsi avverrà tra il numero 9 e il numero 10. L'esibizione di Gabry Ponte sarà subito dopo il cantante numero 10. Al termine della prima finale, ci sarà spazio per la qualificazione di 10 Paesi. La seconda semifinale è prevista giovedì 15 maggio.

Ecco la scaletta completa.

1. Islanda: VÆB – RÓA

2. Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

3. Slovenia: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Spagna: Melody – ESA DIVA

5. Ucraina: Ziferblat – Bird of Pray

6. Svezia: KAJ – Bara Bada Bastu

7. Portogallo: NAPA – Deslocado

8. Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter

9. Belgio: Red Sebastian – Strobe Lights

Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

10. Azerbaigian: Mamagama – Run With U

11. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

12. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Paesi Bassi: Claude – C’est La Vie

14. Croazia: Marko Bošnjak – Poison Cake

Svizzera: Zoë Më – Voyage

15. Cipro: Theo Evan – Shh