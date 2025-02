video suggerito

Volevo essere un duro di Lucio Corsi, il testo e il significato della canzone a Sanremo 2025 Lucio Corsi si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Volevo essere un duro. Si tratta dell’esordio assoluto da concorrente Big per l’autore grossetano. Qui il testo e il significato del brano. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Corsi, Sanremo 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lucio Corsi si presenta al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Volevo essere un duro. Si tratta dell'esordio assoluto per l'autore grossetano alla kermesse ligure, inserito tra i 29 concorrenti in gara. Ha lavorato al brano anche Tommaso Ottomano. Lucio Corsi riceverà, durante la kermesse, anche la targa MEI (Meeting degli indipendenti) come miglior artista emergente. La canzone sviluppa il proprio racconto sull'affrontare le aspettative del futuro e su come rifuggire dalla pressione di non esser diventati ciò che sognavamo da bambini. Qui il testo e il significato di Volevo essere un duro.

Il testo di Volevo essere un duro

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro

Un robot

Un lottatore di sumo

Uno spaccino in fuga da un cane lupo

Alla stazione di Bolo

Una gallina dalle uova d’oro

Però non sono nessuno

Non sono nato con la faccia da duro

Ho anche paura del buio

Se faccio a botte le prendo

Così mi truccano gli occhi di nero

Ma non ho mai perso tempo

È lui che mi ha lasciato indietro

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro no

Un robot

Medaglia d’oro di sputo

Lo scippatore che t’aspetta nel buio

Il Re di Porta Portese

La gazza ladra che ti ruba la fede

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Cintura bianca di Judo

Invece che una stella uno starnuto

I girasoli con gli occhiali mi hanno detto

“Stai attento alla luce”

E che le lune senza buche

Sono fregature

Perché in fondo è inutile fuggire

Dalle tue paure

Vivere la vita è un gioco da ragazzi

Io

Io volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Non sono altro che Lucio

Non sono altro che Lucio

Il significato di Volevo essere un duro di Lucio Corsi

Lucio Corsi è tra i protagonisti sul palco del Festival di Sanremo 2025: per l'esordio assoluto da concorrente big, l'autore grossetano si esibisce con Volevo essere un duro. Ha lavorato al brano anche Tommaso Ottomano. L'autore utilizza una ballad retta da piano e archi per raccontare una favola sulle aspettative enormi del futuro e sulla pressione da performance. Attraverso immagini come "invece che una stella, uno starnuto" o "le lune senza buche son fregature, perché in fondo è inutile fuggire dalle paure" viene preparato il terreno fertile per una morale controcorrente: "Vivere la vita è un gioco da ragazzi, io volevo essere un duro, però non sono nessuno, non sono altro che Lucio". Nell'intervista disponibile su Rai Play, Lucio Corsi racconta così il brano: "Parla del fatto che questo mondo ci vorrebbe infallibili, solidi come le pietre e perfetti come i fiori senza dirci che i fiori sono appesi a un filo. Parla anche del fatto che spesso è facile non divenire quello che si sognava essere. Sono poche le persone che possono dire di essere diventate ciò che sognavano da piccoli. E magari spesso non sarebbe stata neanche la via giusta. A volte sogniamo di essere qualcosa che non è tanto meglio da ciò che siamo".