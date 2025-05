video suggerito

Eurovision Song Contest 2025: quando inizia, dove si svolge e i Paesi e la canzoni in gara Il prossimo 13 maggio comincerà l'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest di Basilea, che si terrà alla St. Jakobshalle Arena. Ci saranno, anche quest'anno 37 concorrenti in gara, tra cui l'Italia con Lucio Corsi.

A cura di Vincenzo Nasto

Eurovision 2025, via EBU

Mancano solo poche ore all'inizio dell'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest, che si terrà a Basilea, esattamente alla St. Jakobshalle Arena dal 13 al 17 maggio: si tratta della 69° edizione della kermesse europea. Anche quest'anno saranno 37 i concorrenti in gara per le rispettive nazioni, semplicemente con un cambio: la Moldavia ha annunciato il 12 dicembre 2024 che non avrebbe partecipato. Al suo posto, viene reintegrato il Montenegro che aveva partecipato l'ultima volta nell'edizione 2022. A concorrere per i colori italiani, come ormai sappiamo da mesi, dopo la rinuncia del vincitore del Festival di Sanremo Olly con Balorda nostalgia, sarà Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Ma non sarà il solo, perché dopo la vittoria con Tutta L'Italia al San Marino Song Contest, anche Gabry Ponte sarà protagonista all'Eurovision Song Contest 2025. A condurre le semifinali ci saranno Hazel Brugger e Sandra Studer, a cui si unirà in finalissima Michelle Hunziker. Mentre la conduzione in Italia, via Rai, è stata affidata alla nuova coppia composta da Gabriele Corsi e BigMama, che rimpiazza Mara Maionchi.

L'Eurovision a Basilea dal 13 maggio 2025

Saranno tre i momenti principali di questa competizione. Tutto comincerà il 13 maggio con la prima semifinale che vedrà la partecipazione di 15 concorrenti, di cui 10 accederanno alla finale. Stesso discorso per la seconda semifinale, due giorni dopo, il 15 maggio, che però vedrà la partecipazione di 16 concorrenti. I 20 concorrenti qualificati in finale si aggregheranno ai Big Five (Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito) a cui si aggiunge anche il paese ospitante: la Svizzera. I 26 paesi si affronteranno sul palco della St. Jakobshalle Arena il 17 maggio.

I Paesi in gara: cantanti e canzoni

Oltre Lucio Corsi con Volevo essere un duro e Gabry Ponte con Tutta L'Italia, ecco tutti i concorrenti che parteciperanno all'Eurovision Song Contest 2025.

Shkodra Elektronike: Zjerm (Albania)

Parg: Survivor (Armenia)

Go-Jo: Milkshake Man (Australia)

JJ: Wasted Love (Austria)

Mamagama: Run with U (Azerbaigian)

Red Sebastian: Strobe Lights (Belgio)

Marko Bošnjak: Poison Cake (Croazia)

Theo Evan: Shh (Cipro)

Adonxs: Kiss Kiss Goodbye (Repubblica Ceca)

Sofie Andersen: Echoes (Danimarca)

Tommy Cash: Espresso Macchiato (Estonia)

Erika Vikman: Cicciolina (Finlandia)

Louane: Maman (Francia)

Mariam Shengelia: Freedom (Georgia)

Abor & Tynna: Baller (Germania)

Klavdia: Asteromáta (Grecia)

EMMY: Laika Party (Irlanda)

VÆB: Róa (Islanda)

Yuval Raphael: New Day Will Rise (Israele)

Lucio Corsi: Volevo essere un duro (Italia)

Tautumeitas: Bur man laimi (Lettonia)

Katarsis: Tavo Akys (Lituania)

Laura Thorn: La Poupée Monte Le Son (Lussemburgo)

Miriana Conte: Serving (Malta)

Nina Žižić: Dobrodošli (Montenegro)

Claude: C'est la vie (Paesi Bassi)

Kyle Alessandro: Lighter (Norvegia)

Justyna Steczkowska: Gaja (Polonia)

Napa: Deslocado (Portogallo)

Andrei Petru: Infinite (Romania)

Gabry Ponte: Tutta l'Italia (San Marino)

Princ: Mila (Serbia)

Klemen: How Much Time Do We Have Left? (Slovenia)

Melody: Esa Diva (Spagna)

KAJ: Bara Bada Bastu (Svezia)

Zoë Më: Voyage (Svizzera)

Ziferblat: Bird of Pray (Ucraina)

Remember Monday: What The Hell Just Happened? (Regno Unito)

Lucio Corsi è tra i Big Five con l'Italia

Fanno parte della categoria dei Big Five Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, paesi che vengono privilegiati nella competizione artistica europea in quanto storicamente primi sostenitori della kermesse europea, non solo dal punto di vista economico, ma anche nella diffusione televisiva e radiofonica.