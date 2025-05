Chi è Tommy Cash, il cantante di “Espresso Macchiato” in gara all’Eurovision Song Contest 2025

video suggerito

Si chiama Tommy Cash il rapper estone che porterà il brano “Espresso Macchiato” in gara all’Eurovision Song Contest 2025. Nato nel 1991 a Tallinn, la capitale dell’Estonia, Cash – pseudonimo di Tomas Tammemets – è già diventato uno tra gli artisti in gara all’Eurovision più discussi in Italia. Merito di un brano che gioca sui cliché dell’italianità e che si è guadagnato la reazione di fastidio del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e un esposto da parte del Codacons. Cresciuto nella periferia operaia di Tallinn da una famiglia di origini russe, kazake e ucraine, Tammemets ha iniziato come street dancer e writer prima di incanalare la sua creatività nella musica rap. Esordisce sulla scena musicale nel 2012 con il brano “Old School”. In Italia è diventato noto per le polemiche legate al brano “Espresso Macchiato”, cavalcate con il remix del singolo pubblicato il 9 maggio con Tony Effe.

Chi è Tommy Cash, il rapper che rappresenta l'Estonia all'Eurovision

Considerato uno tra gli artisti più eccentrici dell’Europa orientale, Cash ottiene i primi riconoscimenti in campo musicale a partire dal 2013 quando pubblica il singolo “Guez Whoz Bak” che precede l’album d’esordio “Euroz Dollaz Yeniz”. Il primo tour europeo arriva, invece, nel 2016 dopo il successo del singolo “Winaloto”. Continuando a macinare consensi, annuncia nel 2020 l’inizio di un imminente tour negli Stati Uniti che viene, tuttavia, cancellato a causa della pandemia di Covid. La partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 arriva con la vittoria riportata lo scorso febbraio durante il concorso canoro Eesti Laul che lo vede imporsi con l’83,7% dei voti.

Tommy Cash e il successo di “Espresso Macchiato”

“Espresso Macchiato” è il brano che Tommy Cash porta in gara all’Eurovision Song Contest 2025. Cantato in una lingua che è un misto tra l’inglese e un italiano maccheronico e volutamente storpiato, il brano è stato accusato di caricaturizzare l’Italia, cavalcandone gli stereotipi. Una rappresentazione che ha provocato la reazione sdegnata del vicepresidente del Senato Centinaio. “Chi insulta l’Italia deve restare fuori dall’Eurovision”, ha scritto il leghista in un post pubblicato su Instagram, “Questo cantante estone si è qualificato con un brano in cui parla in un italiano maccheronico di qualcuno che si è arricchito solo bevendo caffè e ‘sudando come un mafioso’. Dovrebbe venire in Italia a vedere come lavora la gente perbene prima di permettersi di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi. Se c’è qualcuno che ha trovato il modo di fare soldi facili insultando e approfittando degli altri, questo è lui. È questa l’idea di fratellanza europea che hanno in mente gli organizzatori dell’Eurofestival? Spero proprio che gli impediscano di partecipare”. Del medesimo avviso il Codacons che ha presentato un esposto all’Ebu affinché la canzone fosse sanzionata ed esclusa dal Contest. Polemiche non condivise da Tony Effe che, il 9 maggio scorso, ha pubblicato una versione remix della canzone registrata insieme a Tommy Cash.