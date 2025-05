Tony Effe e Tommy Cash cantano insieme Espresso Macchiato in giacca e cravatta

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Tommy Cash sarà certamente uno dei grandi protagonisti dell'Eurovision che sta per prendere il via a Basilea. La gara canora comincerà il 13 maggio e lui rappresenterà l'Estonia con una canzone già virale da settimane, cantata in un italiano maccheronico e che gioca con una serie di stereotipi e luoghi comuni che riguardano il nostro Paese. Oggi esce una nuova versione della hit, realizzata assieme a Tony Effe.

Tommy Cash canta con Tony Effe

Chi vincerà l'Eurovision Song Contest 2025? Sicuramente uno dei nomi più in vista è quello di Tommy Cash, personaggio noto non solo nel mondo della musica, ma anche della moda. Iconiche sono le sue apparizioni alle sfilate di moda con look assolutamente geniali e assurdi, del tutto sopra le righe e fuori da ogni schema. Infatti ha lavorato con figure di spicco del settore come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas. Il cantante ha attirato l'attenzione col suo stile stravagante e questa canzone ironica e divertente che continua a macinare ascolti.

Piace la sua chiave umoristica, piace l'interpretazione: Espresso macchiato è diventata in poco tempo una hit persino nelle case di riposo, conquistando anche i nonni oltre alle piattaforme. L'Italia, però, ovviamente fa il tifo per Lucio Corsi, che porterà sul prestigioso palco di Basilea la sua Volevo essere un duro, classificatasi seconda a Sanremo. Qualunque sarà l'esito, Espresso macchiato di Tommy Cash è comunque già un successo e non solo sulla scena estone. Proprio oggi, infatti, esce una versione nuova, diversa dall'originale. Si tratta di Espresso Macchiato – Remix (Epic / Sony Music), cantata non da solo.

È una collaborazione con Tony Effe che si aggiunge a quelle con Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook. Il mese scorso i due avevano pubblicato un video insieme su TikTok e qualcuno aveva ipotizzato che dietro, potesse esserci un featuring. Lo hanno infatti annunciato pochi giorni fa sui social, stuzzicando i fan con alcune foto che li ritraggono elegantemente vestiti in giacca e cravatta, dei look coordinati da gentleman italiani (con immancabili spaghetti al pomodoro con la foglia di basilico sopra e parmigiano).