Il regalo di Tony Effe alla figlia Priscilla: il cappello rosa da quasi 2mila euro

Tony Effe sta vivendo un momento d'oro della sua vita ma questa volta i successi professionali non c'entrano nulla. Lo scorso ottobre è diventato papà della piccola Priscilla, la prima figlia nata dall'amore con Giulia De Lellis, e spesso si serve sui social per documentare questa "nuova" quotidianità da genitore. Stando alle indiscrezioni, inoltre, presto potrebbe sposare la compagna ma al momento preferisce mantenere un certo riserbo sulla questione. La cosa certa è che la bimba è la sua "mini-me", basti pensare al fatto che proprio di recente le ha regalato un accessorio extra lusso: ecco qual è e quanto costa.

Priscilla è la mini-me di Tony Effe

Non è una novità che Tony Effe ami il lusso e le griffe ma la cosa che in pochi sanno è che sta provando a trasmettere questa passione anche alla figlia Priscilla, così da trasformarla nella sua mini-me. Dopo essersi esibito a sorpresa al concerto milanese di Gaia dello scorso weekend, è tornato a Roma dalla bimba e l'ha immortalata mentre giocava seduta su un seggiolone personalizzato col suo nome. Naturalmente sia il look che gli accessori di Priscilla sono tutti in total pink, come richiede il classico dress code da neonata, ma è stato un accessorio in particolare ad attirare le attenzioni dei fan del rapper: il cappellino firmato Chrome Hearts.

Priscilla col cappello Chrome Hearts

Quanto costa il nuovo accessorio di Priscilla

Chrome Hearts è il brand di lusso super esclusivo che vende i suoi accessori solo nelle boutique americane e da qualche anno a questa parte è diventato il più richiesto dalle star. Tony Effe lo sa bene e alla piccola Priscilla ha regalato proprio un originale capo del marchio, di cosa si tratta? Di un cappellino di cashmere fucsia acceso a maglie intrecciate, decorato con una patch che riproduce l'iconica croce, il simbolo della Maison. Il suo prezzo? Attualmente è disponibile solo sugli e-commerce stranieri di moda di lusso, dove viene venduto a 1.900 dollari, ovvero oltre 1.600 euro. Insomma, la piccola Priscilla non ha neppure un anno ma è già super fashion, proprio come la mamma e il papà.

Leggi anche Tony Effe cambia stile: debutta come attore in smoking e con gli occhiali da vista