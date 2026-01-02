Il look da neve di Tony Effe è “lunare”: i maxi stivali con le corde costano 2mila euro

Tony Effe è sulle Dolomiti con Giulia De Lellis e Priscilla e, nonostante le temperature gelide, non ha rinunciato allo stile: ecco chi ha firmato e quanto costano i suoi stivali “lunari”.

La vita di Tony Effe è cambiata in modo drastico nell'ultimo anno: lo scorso ottobre è diventato papà per la prima volta, mettendo su famiglia con la compagna Giulia De Lellis, incontrata al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser durante l'estate 2024. Ora, a quasi 3 mesi di distanza dalla nascita di Priscilla, non perde occasione per trascorrere del tempo in sua compagnia, lasciandosi immortalare spesso con il passeggino o con la piccola tra le braccia. Per celebrare al meglio il nuovo anno da padre ha pensato bene di organizzare una vacanza familiare sulla neve. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare degli stivali da montagna originali e griffati?

Tony Effe in total black sulle Dolomiti

Poco prima di Capodanno Tony Effe è partito con Giulia De Lellis e Priscilla alla volta delle Dolomiti, così da godersi i primi momenti del 2026 nel più totale relax, circondato dall'amore e da meravigliosi panorami innevati. Per l'occasione non ha rinunciato al glamour, anzi, ne ha approfittato per sfoggiare un look da montagna minimal ma dai dettagli sopra le righe. Innanzitutto è tornato a mostrare il nuovo taglio con i capelli rasati, con il quale qualche settimana fa ha segnato la sua "svolta da papà". Ha poi puntato tutto sul nero, abbinando un paio di pantaloni cargo con i tasconi laterali a una t-shirt in tinta a girocollo e con le maniche lunghe.

Il look da neve di Tony Effe

Chi ha firmato gli stivali lunari di Tony Effe

A fare la differenza nel look da neve di Tony Effe sono state le scarpe: un paio di stivali neri dalla silhouette maxi decorati con delle grosse corde color panna. Si tratta degli iconici "Lunar Boots" di Rick Owens, per la precisione il modello in pelliccia ecologica, la suola in gomma traslucida chunky e i lacci stringati che si legano dietro ai polpacci. Qual è il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono venduti a 1.995 euro ma, in compenso, sono perfetti per un outfit da montagna a effetto "lunare". In quanti prenderanno ispirazione dal rapper per rendere le loro vacanze invernali super glamour?