Tony Effe cambia stile: debutta come attore in smoking e con gli occhiali da vista

Tony Effe ha debuttato in una nuova veste, quella di attore: è tra i protagonisti di Agata Christian – Delitto sulle nevi, il nuovo film di Christian De Sica. Cosa ha indossato per la prima?

Tony Effe sta vivendo un periodo particolarmente soddisfacente della sua vita e non solo perché di recente è diventato papà di Priscilla, la prima figlia nata dall’amore con la fidanzata Giulia De Lellis. A circa un anno dall’esperienza sanremese con Damme na mano, ha debuttato in una nuova veste, quella di attore. Il rapper è infatti tra i protagonisti di Agata Christian – Delitto sulle nevi, il nuovo film di Christian De Sica in cui ricopre i panni di uno dei sospettati. Oggi, 5 febbraio, la pellicola arriva al cinema e per l’occasione il cantante ha pensato bene di cambiare stile.

Il look di Tony Effe per la prima del film Agata Christian – Delitto sulle nevi

Da quando è diventato papà, Tony Effe sembra che stia “mettendo la testa apposto” e non solo perché preferisce le passeggiate serali con Priscilla alle feste folli. Anche dal punto di vista lavorativo sta provando a “evolversi”, muovendo i primi passi nel mondo del cinema dopo gli innumerevoli successi nella musica. La cosa che nessuno avrebbe mai immaginato è che avrebbe rivoluzionato anche il suo stile. Dopo aver cambiato drasticamente taglio di capelli sfoggiando una chioma rasata, ora ha detto anche addio agli abiti da rapper. Alla vigilia del debutto al cinema ha infatti postato una foto della prima, in cui indossa il classico smoking con giacca monopetto e pantaloni neri, camicia bianca e papillon coordinato.

Il look "da damerino" di Tony Effe

Tony Effe segue il trend degli occhiali nude

A fare la differenza nel look da “damerino” di Tony Effe è stato un accessorio in particolare: gli occhiali da vista con la montatura nude, quelli ispirati ai modelli degli anni ’90 che sono tornati in gran voga. Naturalmente non ha rinunciato a un tocco prezioso, un orecchino di diamanti “a bottone”, mentre il colletto della camicia ha lasciato in vista i tatuaggi sul collo. Insomma, Tony potrà pure aver cambiato stile ma rimane sempre il “bad boy” della musica italiana. Perché intanto Giulia De Lellis non è con lui a celebrare il traguardo? Si trova a Gstaad con la bimba a un evento Guess (brand di cui è testimonial).