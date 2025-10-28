Tony Effe in versione papà: sneakers da oltre 15mila euro per la passeggiata con Priscilla

Tony Effe si è concesso una passeggiata notturna con la piccola Priscilla e per l’occasione non ha rinunciato allo stile. In quanti hanno notato le sue sneakers con l’etichetta?

Giulia De Lellis ha partorito da pochissimi giorni, ha messo al mondo la piccola Priscilla, la prima figlia nata dall'amore con Tony Effe. I due stanno insieme da poco più di un anno ma, nonostante ciò, non hanno avuto paura di mettere su famiglia, anzi, non potrebbero essere più felici di questa oggi "nuova vita" da genitori. Se da un lato l'influencer ha ridotto drasticamente la sua presenza sui social per prendersi cura della bimba, il rapper continua ad avere una quotidianità "normale" fatta di allenamenti in palestra e tatuaggi inediti (anche se poco dopo il parto è stato lui a prendersi cura della figlia, tenendo teneramente sul petto nudo con tanto di orologio rosa in vista). Nelle ultime ore si è lasciato immortalare in versione papà durante una passeggiata notturna: ecco cosa ha indossato.

Il look "da papà" di Tony Effe

Qualche giorno fa era stata Giulia De Lellis a lasciarsi immortalare alle prese con la prima passeggiata romana con Priscilla, ora lo ha fatto anche Tony Effe, che ha optato per un'uscita "notturna" con la bimba. Si è fatto fotografare in un parco deserto della Capitale con il passeggino al seguito e per l'occasione non ha rinunciato allo stile casual e glamour che da sempre lo contraddistingue. Ha indossato un paio di jeans oversize a vita bassa, abbinandoli a una cintura borchiata e a una t-shirt total black. Per completare il tutto ha scelto degli accessori del colore di stagione, il bordeaux, dalla giacca di pelle in stile biker al cappellino con la visiera.

Il look griffato di Tony Effe

Chi ha firmato le sneakers di Tony Effe

A fare la differenza nel look "da papà" di Tony Effe sono state le scarpe. Sebbene all'apparenza sembrino delle "normali" Nike Jordan 1, in verità fanno parte di una limited edition esclusiva e di lusso. Si tratta delle Retro High Off-White Chicago, ovvero le Jordan realizzate in collaborazione con la nota Maison fondata da Virgil Abloh, la cui particolarità sta nell'etichetta rossa che deve essere lasviata attaccata intorno ai lacci. Trattandosi di una vecchia collezione, le calzature non sono più in vendita sui siti dei due brand, sono disponibili solo in versione usata sugli e-commerce di moda vintage. Il loro prezzo? Varia a seconda delle loro condizioni ma i modelli praticamente nuovi vengono venduti a 15.566 euro.

Leggi anche La prima uscita di Giulia De Lellis e Priscilla: nuova vita da mamma con look pigiama e passeggino rosa