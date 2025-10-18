La prima uscita di Giulia De Lellis e Priscilla: nuova vita da mamma con look pigiama e passeggino rosa

Giulia De Lellis è diventata mamma da pochissimi giorni ma è già uscita con Priscilla per darsi a una sessione di shopping di lusso. Cosa ha indossato per questa prima passeggiata mamma-figlia?

Giulia De Lellis è diventata mamma da poco più di una settimana e non potrebbe essere più felice e raggiante: ha dato l'annuncio sui social con delle dolcissime foto realizzate in clinica, nelle quali è apparsa provata ma allo stesso tempo emozionatissima pochi minuti dopo il parto. Grande protagonista degli scatti è stato anche il neo-papà Tony Effe che, oltre a prendersi cura della piccola Priscilla tenendola dolcemente sul petto, per l'occasione ha anche sfoggiato un orologio di lusso total pink. Ora i due sono tornati a casa e si godono la nuova vita da genitori, centellinando le Stories social. L'influencer, però, è tornata a postare degli estratti della quotidianità, mostrando la prima uscita con la bambina: ecco cosa ha indossato.

Giulia De Lellis fa shopping con Priscilla

Negli ultimi giorni Giulia De Lellis si era limitata a sponsorizzare un rossetto Priscilla nato dalla sua collaborazione col brand beauty Audrer. Considerando il fatto che nelle foto e nei video patinati ha ancora il pancione, la campagna è stata realizzata durante la gravidanza. Ora, però, l'influencer ha ricominciato a documentare la sua quotidianità, mostrandosi per la prima volta in versione mamma. Al motto di "Prendendo le misure in questa nuova vita", si è immortalata con il passeggino di Priscilla al seguito in una boutique Chanel alle prese con una sessione di shopping di lusso. Sebbene la sua vita sia cambiata, dunque, a quanto pare non ha perso le passioni di sempre e le vecchie abitudini.

Il passeggino di Priscilla

Il look pigiama di Giulia De Lellis

Cosa ha indossato Giulia De Lellis per la prima uscita con Priscilla? Niente crop top, jeans attillati o completi eleganti, ha preferito la comodità assoluta ma con un immancabile tocco griffato.

Giulia De Lellis in Prada

Complice il fatto che è reduce dal parto, ha puntato tutto su un adorabile look pigiama in azzurro pastello con cuciture a contrasto in blu scuro: è firmato Prada, ha i pantaloni comodi e la casacca coordinata con abbottonatura frontale. Non ha rinunciato ai gioielli preziosi, prima tra tutte la parure di diamanti che le ha appena regalato Tony Effe. A farla da padrone è il passeggino rosa di Priscilla, comodo, glamour e perfetto per le passeggiate con la mamma.