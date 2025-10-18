stile e Trend
La prima uscita di Giulia De Lellis e Priscilla: nuova vita da mamma con look pigiama e passeggino rosa

Giulia De Lellis è diventata mamma da pochissimi giorni ma è già uscita con Priscilla per darsi a una sessione di shopping di lusso. Cosa ha indossato per questa prima passeggiata mamma-figlia?
A cura di Valeria Paglionico
Giulia De Lellis è diventata mamma da poco più di una settimana e non potrebbe essere più felice e raggiante: ha dato l'annuncio sui social con delle dolcissime foto realizzate in clinica, nelle quali è apparsa provata ma allo stesso tempo emozionatissima pochi minuti dopo il parto. Grande protagonista degli scatti è stato anche il neo-papà Tony Effe che, oltre a prendersi cura della piccola Priscilla tenendola dolcemente sul petto, per l'occasione ha anche sfoggiato un orologio di lusso total pink. Ora i due sono tornati a casa e si godono la nuova vita da genitori, centellinando le Stories social. L'influencer, però, è tornata a postare degli estratti della quotidianità, mostrando la prima uscita con la bambina: ecco cosa ha indossato.

Giulia De Lellis fa shopping con Priscilla

Negli ultimi giorni Giulia De Lellis si era limitata a sponsorizzare un rossetto Priscilla nato dalla sua collaborazione col brand beauty Audrer. Considerando il fatto che nelle foto e nei video patinati ha ancora il pancione, la campagna è stata realizzata durante la gravidanza. Ora, però, l'influencer ha ricominciato a documentare la sua quotidianità, mostrandosi per la prima volta in versione mamma. Al motto di "Prendendo le misure in questa nuova vita", si è immortalata con il passeggino di Priscilla al seguito in una boutique Chanel alle prese con una sessione di shopping di lusso. Sebbene la sua vita sia cambiata, dunque, a quanto pare non ha perso le passioni di sempre e le vecchie abitudini.

Il passeggino di Priscilla
Il passeggino di Priscilla

Il look pigiama di Giulia De Lellis

Cosa ha indossato Giulia De Lellis per la prima uscita con Priscilla? Niente crop top, jeans attillati o completi eleganti, ha preferito la comodità assoluta ma con un immancabile tocco griffato.

Giulia De Lellis in Prada
Giulia De Lellis in Prada

Complice il fatto che è reduce dal parto, ha puntato tutto su un adorabile look pigiama in azzurro pastello con cuciture a contrasto in blu scuro: è firmato Prada, ha i pantaloni comodi e la casacca coordinata con abbottonatura frontale. Non ha rinunciato ai gioielli preziosi, prima tra tutte la parure di diamanti che le ha appena regalato Tony Effe. A farla da padrone è il passeggino rosa di Priscilla, comodo, glamour e perfetto per le passeggiate con la mamma.

Il look Prada
Il look Prada
1 CONDIVISIONI
Immagine
