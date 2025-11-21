Lo stile da neomamma di Giulia De Lellis: solo tute over e stivali di pelliccia con perline

Giulia De Lellis è diventata mamma per la prima volta poco più di un mese fa, ha messo al mondo la piccola Priscilla, la figlia nata dall'amore con Tony Effe, e non potrebbe essere più felice. Come lei stessa ha dichiarato, si trova nella sua "baby bubble" al momento ed è per questo che ha ridotto drasticamente la sua presenza sui social. Certo, continua a postare foto e video promozionali dei brand con cui collabora, ma per il resto tende a tenere privati gli altri aspetti della quotidianità. Di recente, però, ha fatto una piccola eccezione e ha rivelato alcuni dettagli del suo stile da neomamma.

La passione di Giuli De Lellis per le tute

Diventare mamma è un'esperienza tanto unica, quanto stressante e Giulia De Lellis lo sta capendo bene, visto che proprio poche settimane dopo la nascita di Priscilla si è ritrovata a combattere contro una mastite che l'ha portata ad avere febbre alta per giorni. Al di là dei piccoli inconvenienti legati alla maternità, l'influencer ha rivoluzionato anche il suo stile. Se prima puntava tutto su abiti glamour, tubini chic e completi eleganti, ora preferisce la comodità. Complice il fatto che compie le sue attività quotidiane col passeggino della bimba, indossa tute oversize dall'animo cozy ma le abbina a body aderenti e sgambatissimi (che lasciano i fianchi in vista).

Giulia De Lellis in tuta

Quanto costano gli stivali over di Giulia De Lellis

Anche in fatto di calzature Giulia De Lellis punta tutto sul comfort. Niente più tacchi a spillo (a eccezione degli eventi di lavoro), ora le sue scarpe preferite sono gli stivali di pelliccia dalla silhouette oversize, per la precisione i Moon Boot bassi in camoscio sabbia ricoperti di micro perline (prezzo 350 euro).

Stivaletti Moon Boot

Occhiali da vista con montatura maxi, giacche a vento comode e passamontagna di lana per proteggersi dal freddo con stile: Giulia in versione neomamma potrà pure aver lasciato spazio allo stile cozy ma non ha perso l'animo fashion che da sempre la contraddistingue.