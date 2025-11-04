Giulia De Lellis con tailleur over e cravatta: il look back to work dopo la nascita di Priscilla

Giulia De Lellis è tornata a lavorare a meno di un mese dal parto di Priscilla. Ha partecipato al primo evento pubblico dopo essere diventata mamma e per l’occasione non ha rinunciato allo stile: ecco cosa ha indossato.

Giulia De Lellis è diventata mamma a inizio ottobre: ha messo al mondo la piccola Priscilla, la prima figlia nata dall'amore con Tony Effe e non potrebbe essere più felice. Sui social aveva documentato ogni dettaglio della gravidanza, dalle ecografie ai preparativi per il parto, ma, una volta nata la bimba, si è assentata per qualche tempo, tornando poi nelle Stories raggiante e al settimo cielo per parlare dei piccoli problemi con l'allattamento e dell'incredibile somiglianza della neonata col papà. Ora, a meno di un mese di distanza dal parto, è tornata a lavorare: ecco il suo adorabile look "back to work".

Ieri sera il brand beauty Estée Lauder, in collaborazione con AIRC, ha organizzato un evento glamour per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione per combattere il tumore al seno. Tra i numerosi invitati Vip c'era anche Giulia De Lellis, che ha approfittato dell'importante iniziativa per tornare a lavoro dopo il parto di Priscilla.

Nelle Stories ha inoltre lanciato un importante messaggio sul tema. Le sue parole sono state: "Oggi sento una connessione diversa con la vita (saranno anche gli ormoni o le nuove responsabilità) ma ho capito ancora di più che sostenere la ricerca significa proprio questo: proteggerla. Credo tantissimo nella prevenzione: è un gesto d'amore verso se stesse. Non aspettate di avere paura per farla, fatela prima. Fatela per voi e per chi vi ama".

Cosa ha indossato Giulia De Lellis per il ritorno a lavoro dopo il parto? Niente tubini aderenti o sinuosi abiti da sera, ha preferito seguire il trend della moda mannish con un tailleur oversize total black, per la precisione un modello con pantaloni palazzo e giacca doppiopetto dritta e ampia.

Per completare il tutto ha scelto una camicia bianca classica e una cravatta rosa, abbinata al nastrino pink dell'AIRC che ha agganciato sul bavero. Non è mancato il tocco di lusso: una mini Kelly bag di Hermès color confetto (che sugli e-commerce di moda viene venduta a oltre 22.000 euro). Insomma, Giulia potrà anche essere presissima dalla sua nuova vita da mamma ma questo non significa che ha detto addio alla sua innata passione per la moda.