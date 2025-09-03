Giulia De Lellis si prepara alla nascita di Priscilla: mostra cosa c’è nella borsa parto per l’ospedale

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe si stanno preparando all'arrivo della loro primogenita. La coppia ha ufficializzato la gravidanza ad aprile, dopo diverse settimane di rumors che avevano già anticipato la grande notizia. L'influencer da allora sta testimoniando tutto sui social e ha anche già rivelato il nome della piccola: si chiamerà Priscilla. Al parto manca ormai poco e lei è pronta: ha anche già preparato la borsa da portare con sé in ospedale, contenente tutto il necessario per la neonata.

Che cosa è la mommy bag

Qualcuno la chiama borsa parto, per qualcuno è, detta all'inglese, la mommy bag: ma la sostanza non cambia. Si tratta della borsa che la mamma porta con sé in ospedale quando deve partorire e che viene ovviamente preparata in anticipo, così che sia sempre pronta per ogni evenienza. Questo kit contiene tutto il necessario, sia per il bebè che per la mamma, tenendo conto che solitamente la degenza per entrambi dura almeno un paio di giorni dal ricovero, che si tratti di ospedale o clinica privata.

L'occorrente comprende sia capi di abbigliamento che accessori che possano rendere la permanenza un po' più comoda, oltre ovviamente a prodotti indispensabili per l'igiene personale come salviette, cambi, biancheria e simili.

Cosa c'è nella borsa parto di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha mostrato a fan e follower la sua borsa parto. Ha specificato che si tratta unicamente di quella contenente le cose per Priscilla, mentre per ciò che riguarda le sue cose ha promesso un altro video che pubblicherà più avanti. "Ecco tutto quello che ho scelto di portare in ospedale per la bambina, seguendo le indicazioni dell’ospedale e dell’ostetrica. Non serve chissà quanta roba" ha specificato. Lei ha scelto innanzitutto un set di borse e sacchetti personalizzati: tutto è coordinato in rosa, col nome della piccola ricamato.

Ha messo all'interno tutto il necessario: bavette, ciucci, prodotti skincare, salviette, un'adorabile coperta, mussoline. Ci sono poi diversi cambi: "Sono tutti composti da tutina, body, calzini e cappellino o fascetta" ha spiegato. Porterà con sé anche un quaderno speciale, interamente dedicato al percorso della gravidanza, che lei ha cominciato a scrivere proprio a inizio gestazione: "Me lo ha regalato la mia migliore amica, è un ricordo meraviglioso". Presto, il diario si arriccbirà della pagina più bella: quella dedicata alla nascita della bimba.