Giulia De Lellis chiude le vacanze in bikini e bandana: “Ultima estate prima dell’arrivo della mini me”

Giulia De Lellis è incinta, aspetta la piccola Priscilla, la sua prima figlia, dal compagno Tony Effe e non potrebbe essere più felice. I due stanno insieme solo da poco più di un anno ma, nonostante ciò, hanno deciso di mettere su famiglia, rendendo così indissolubile il loro amore. Ora, tra baby shower all'insegna del glamour e momenti di coppia super romantici, si stanno lentamente preparando all'arrivo della bimba. L'influencer è carichissima, basti pensare al fatto che sta già cominciando l'album dei ricordi e che su TikTok ha condiviso una lunghissima lista di must-have per future mamme. Come si è chiusa la sua ultima estate prima dell'arrivo di una mini-me?

L'estate in gravidanza di Giulia De Lellis

L'estate da futura mamma di Giulia De Lellis è stata letteralmente magica. Sebbene non abbia potuto mettersi in volo perché molto avanti con la gravidanza, è riuscita lo stessa a godersi il sole e il mare, puntando tutto su delle mete italiane, dalla Costiera Amalfitana alla Sicilia. A farle compagnia c'è stato quasi sempre Tony Effe, che non ha esitato a condividere con lei questi ultimi momenti "in coppia" prima dell'arrivo della bimba. Cosciente del fatto che tra qualche mese si ritroverà alle prese con notti insonni, poppate e pannolini, l'influencer ha voluto condividere con i fan un piccolo recap vacanziero e nella didascalia ha scritto: "Costiera Diary. E saluto così la mia ultima estate prima dell’arrivo di una mini me". Scommettiamo che Priscilla sfoggerà dei look coordinati ai suoi?

Tony Effe in vacanza con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis al mare col pancione

Cosa ha indossato Giulia De Lellis per il suo ultimo giorno di mare? Lo ha documentato sui social, dove si è lasciata immortalare a bordo di uno yacht privato con indosso un micro bikini che ha lasciato in risalto il meraviglioso pancione. Si tratta di un modello in arancio vitaminico con mini tanga sgambati e reggiseno con ferretto, spalline sottili e drappeggi sulla coppa. A completare il look balneare non potevano mancare degli ulteriori accessori fashion, dagli occhiali da sole rettangolari alla bandana di seta a quadretti multicolor. Insomma, Giulia si sta preparando con stile all'arrivo di Priscilla e di sicuro si confermerà una delle mamme vip più glamour dell'anno.