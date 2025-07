Giulia De Lellis inizia il primo album di Priscilla: “La nostra storia prima e durante il suo arrivo”

Giulia De Lellis è incinta, aspetta la sua prima figlia da Tony Effe ed è letteralmente raggiante. I due stanno insieme solo da poco più di un anno ma, nonostante ciò, hanno deciso di mettere su famiglia. Certo, inizialmente avevano preferito tenere la notizia nascosta ma, dopo che l'influencer era stata paparazzata con un pancino evidente, hanno annunciato ufficialmente la gravidanza con un post ad hoc. Come si stanno preparando all'arrivo di Priscilla? Se da un lato il rapper le ha già dedicato un nuovo tatuaggio sul viso, l'influencer si sta occupando delle questioni "pratiche", dall'organizzazione del baby shower all'arredamento della sua futura stanzetta. Nelle ultime ore, inoltre, ha cominciato a decorare il primo album dei ricordi della piccola: ecco il risultato.

Il primo album di ricordi di Priscilla

Qualche settimana fa Giulia De Lellis aveva mostrato sui social il primo album di foto acquistato per Priscilla: è rosa, decorato con fiori ricamati e personalizzato con il nome della piccola. Piuttosto che aspettare la sua nascita per cominciarlo, l'influencer ha deciso di "anticipare i tempi", iniziando a riempirlo di ricordi fin da ora. Lo ha rivelato su Instagram, dove ha fatto un primo piano sul suo "tavolo da lavoro". Nella didascalia ha poi spiegato che per dare il via a questa "opera d'arte" ha avuto bisogno di "Tanta pazienza, tantissimo amore, tanti colori, adesivi, penne colorate, brillantini e una Polaroid (possibilmente adesiva che stampa dal cellulare)".

Giulia De Lellis inizia l’album di ricordi per Priscilla

Il prezioso regalo di Giulia De Lellis alla figlia in arrivo

Per quale motivo Giulia De Lellis ha cominciato a decorare l'album dei ricordi di Priscilla fin da ora? Si sta godendo la gravidanza al 100% e si è resa conto del fatto che anche durante questi magici momenti trascorsi con la bimba nel suo grembo sta accumulando dei preziosi ricordi. A tal proposito ha spiegato: "Dentro troverà tutta la nostra storia. Prima e durante il suo arrivo (con immagini e racconti annessi), concludendo con il suo primo anno di vita e tutte le sue prime volte. Sarà un regalo preziosissimo, niente è più prezioso dei ricordi". Insomma, Giulia vuole che la piccola Priscilla conosca ogni dettaglio legato al suo arrivo: quante sono le future mamme che stanno facendo lo stesso?

