Giulia De Lellis si prepara alla nascita di Priscilla: mostra i primi arredi per la stanza della bimba

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis è incinta, aspetta il suo primo figlio da Tony Effe e non potrebbe essere più felice. I due stanno insieme da meno di un anno ma, nonostante ciò, hanno deciso di mettere su famiglia, legandosi così in modo indissolubile. Inizialmente l'influencer aveva tenuto la gravidanza nascosta ma, dopo essere stata paparazzata col pancione, si è vista costretta a fare l'annuncio social ufficiale: con degli adorabili scatti con le forme in vista, ha rivelato di aspettare una bambina che si chiamerà Priscilla (alla quale il futuro papà ha già dedicato un tatuaggio). Ora che la dolce attesa sta entrando nel pieno, Giulia sta già pensando a come arredare la stanzetta della bimba.

I regali che Giulia De Lellis ha ricevuto per Priscilla

L'arrivo di un figlio stravolge inevitabilmente le abitudini quotidiane di una coppia, dunque è necessario organizzarsi con un certo anticipo per evitare di ritrovarsi spiazzati. Giulia De Lellis sembra averlo capito bene, visto che già sta preparando la cameretta per la piccola Priscilla. Attualmente è in Corea per alcuni impegni di lavoro ma, nonostante ciò, continua a essere in contatto diretto con Roma, dove c'è qualcuno che si sta prendendo cura della sua casa. Proprio nelle ultime ore, ad esempio, ha ricevuto un regalo da Sara, Marketing & Digital Pr del brand di interior design Westwing, di cosa si tratta? Di una serie di arredi per la stanza di Priscilla che non ha esitato a mostrare sui social.

Gli arredi di Westwing

Come sarà arredata la camera della bimba

Al motto di "Intanto a casa…per caso sta per arrivare una bimba?", Giulia De Lellis ha condiviso un primo piano sugli arredi di interior design ricevuti per arredare la camera della piccola Priscilla. Si tratta di una serie ceste e scatole in vimini firmate Westwing: ce n'è una a forma di fragolina, una a forma di coniglietto e due che riproducono il viso di un orsetto (con tanto di orecchie).

Cesto Westwing

Non manca un micro mobiletto sempre in vimini in cui conservare gli accessori della bimba. Quanto costano? I prezzi spaziano tra i 99 euro e gli oltre 170 euro al pezzo. Insomma, Giulia sta provando a preparasi al meglio all'arrivo della piccola: a quanto pare trasformerà il suo appartamento in un adorabile ambiente fatto su misura per bambini.

Ceste Westwing