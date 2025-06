video suggerito

Giulia De Lellis mostra il primo album di foto per Priscilla: è rosa e con il nome ricamato a mano Giulia De Lellis si sta preparando all’arrivo della piccola Priscilla, la figlia che aspetta da Tony Effe, e sui social documenta tutti i dettagli della maternità. In quanti hanno visto il primo adorabile album di foto per la bimba? Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis è incinta, aspetta il suo primo figlio da Tony Effe e non potrebbe essere più felice. I due stanno insieme da poco più di un anno ma sono così affiatati da aver deciso di mettere già su famiglia. L'influencer inizialmente aveva deciso di tenere la notizia nascosta ma, dopo essere stata paparazzata (senza consenso) col pancione, ha annunciato ufficialmente la gravidanza sui social, rivelando di aspettare una femminuccia che si chiamerà Priscilla (e alla quale il papà ha già dedicato un tatuaggio). Ora la futura mamma è alle prese con i preparativi per accogliere al meglio la piccola: dopo aver ricevuto i primi arredi per la cameretta e aver cominciato ad acquistare i suoi primi abitini, ora ha mostrato l'album in cui raccoglierà le prime foto.

Chi ha realizzato il primo album di foto per Priscilla

Per Giulia De Lellis questo è un momento di grandi cambiamenti, visto l'imminente arrivo della piccola Priscilla. Dopo averla portata al suo primo concerto qualche giorno fa (anche se solo nel pancione), ora ha rivelato un adorabile dettaglio che farà parte dei primi giorni di vita della piccola: il tradizionale album di foto in cui verranno raccolti gli scatti della nascita, dell'arrivo a casa e dei dolci abbracci con la mamma e col papà. Com'è fatto l'accessorio? È firmato TICI Album ed è ricoperto di tessuto rosa, decorato sul davanti con una coccarda ricamata a mano con fiori, pettirossi e una maxi P centrale che sovrasta il nome della bimba. Giulia, che l'ha ricevuto in regalo dal brand specializzato in album di foto artigianali, l'ha definito "un capolavoro" e non potrebbe essere più entusiasta.

TICI Album

I "problemi" con l'armadio premaman di Giulia De Lellis

Sempre sui social Giulia De Lellis ha spiegato di essere in difficoltà con gli abiti premaman. Avendo fatto il cambio di stagione di recente, si è resa conto di non avere quasi nessun abito comodo e largo. Tubini aderenti, shorts fascianti, corpetti e bustier steccati: tutti i capi delle scorse estati non sono "a prova di futura mamma", dunque probabilmente quest'anno verranno nell'armadio. Cosa sta indossando, dunque, per "contenere" il pancione? Al momento l'influencer sta puntando sui completi sporty in tessuto elastico ma lascia spazio anche a camicie oversize e crop top d'ispirazione intima. Insomma, nonostante la "poca scelta" a disposizione, Giulia sta riuscendo lo stesso a lasciar trionfare il glamour.

Leggi anche Cosa ha indossato Giulia De Lellis per il suo primo concerto in gravidanza

Giulia De Lellis