Cosa ha indossato Giulia De Lellis per il suo primo concerto in gravidanza Giulia De Lellis è incinta e non ha alcuna intenzione di rinunciare al divertimento. Nelle ultime ore ha portato la piccola Priscilla al suo primo concerto e per l'occasione ha sfoggiato un look premaman super trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis è incinta, aspetta il suo primo figlio da Tony Effe e non potrebbe essere più felice. I due stanno insieme solo da un anno ma, nonostante ciò, sono già pronti per mettere su famiglia e per condividere un'esperienza difficile ed emozionante come la genitorialità. Dopo aver tenuto a lungo la notizia nascosta, hanno fatto l'annuncio sui social con degli inediti scatti in cui l'influencer ha sfoggiato un meraviglioso pancione: il bebè che porta in grembo è una femminuccia, si chiamerà Priscilla (come rivelato anche dal nuovo tatuaggio del papà)e già sembra essere destinata a vantare un armadio da diva. Ora la bimba ha partecipato anche al suo primo concerto: ecco cosa ha indossato la futura mamma per l'occasione.

Ieri sera Giulia De Lellis, già a Milano per alcuni impegni professionali, ha partecipato al maxi concerto di Elisa a San Siro e sui social non ha potuto fare a meno di documentare nei minimi dettagli l'esperienza, condividendo sia i video delle canzoni che più ama che e alcuni selfie in cui è apparsa visibilmente emozionata. In una Stories, inoltre, ha anche rivelato il look glamour e causal scelto per l'occasione, accompagnando lo scatto a una didascalia dolcissima che recita: "Ho portato bimba al suo primo concerto". Per l'influencer, infatti, si tratta del primo live in gravidanza, a prova del fatto che non intende rinunciare al divertimento e alle serate con gli amici a causa della maternità.

Dimenticate i look premaman fatti di abiti larghi e coprenti, la mania del momento è quella di esaltare il pancione con silhouette aderenti e capi "tagliati" sul ventre. Lo sa bene Giulia De Lellis, che da quando ha annunciato di essere incinta spazia tra tubini fascianti, micro shorts e crop top. Per il concerto di Elisa ha mixato comodità e glamour: ha lasciato le forme della gravidanza in vista abbinando un paio di jeans over a vita bassa a un top intimo.

Giulia De Lellis in Victoria's Secret

Si tratta di una bralette firmata Victoria's Secret, per la precisione il modello Forget-Me-Not in cotone bianco decorato con dei ricami floreali all-over: è a punta sul davanti, ha i bordi smerlati e dei laccetti che si legano dietro al collo. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 89 dollari (poco più di 90 euro). Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione dallo stile di Giulia?

