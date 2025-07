Giulia De Lellis in gravidanza veste griffata: all’evento in Grecia indossa l’abito da quasi 3mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis è incinta ma non per questo rinuncia agli eventi lavorativi in giro per il mondo, anzi, si sta godendo al 100% l'estate appena cominciata, la prima che vive da "mamma". Aspetta la piccola Priscilla da Tony Effe e non potrebbe essere più felice, come si sta preparando a questa nuova esperienza? Oltre ad aver già organizzato il baby shower per la bimba, ha anche cominciato ad arredare quella che diventerà la sua cameretta. Nel frattempo non può fare a meno di portare avanti numerosi progetti professionali in cui è coinvolta: negli ultimi giorni, ad esempio, è volata in Grecia e ha partecipato a un esclusivo evento targato Tom Ford. Cosa ha indossato per l'occasione?

Il mini dress a sacchetto di Giulia De Lellis

Negli ultimi giorni si era mostrata tra location di lusso e originali trattamenti beauty, ora Giulia De Lellis ha rivelato il motivo dell'improvviso viaggio in Grecia "in solitaria": è stata invitata a un evento della collezione Tom Ford beauty che si è tenuto ieri sera ad Atene. Per calcare il red carpet allestito in una esclusiva location sul mare, l'influencer si è affidata alla Maison dello stilista americano, mixando glamour e bon-ton con un look premaman super sofisticato da cui sicuramente le future mamme con la passione per la moda prenderanno ispirazione. Dopo aver fasciato il pancione tra tubini, leggings e body seconda pelle, questa volta Giulia ha deciso di "mascherarlo" con un mini dress "a sacchetto" dalla silhouette dritta.

Giulia De Lellis in Tom Ford

Cosa ha indossato Giulia De Lellis all'evento di Tom Ford

L'abito da cocktail indossato da Giulia De Lellis all'evento ateniese è firmato Tom Ford: è color ecru ma con dettagli di velluto nero sugli orli, ha lo scollo all'americana con un fiocco sul colletto, la gonna sopra al ginocchio e maschera il pancione con estrema eleganza.

Abito Tom Ford

Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.980 euro. Per completare il tutto ha scelto un paio di mules di vernice nera con tacco e zeppa e degli scintillanti orecchini a bottone. Per quanto riguarda i capelli, ha optato per uno chignon basso e tirato con delle ciocche a effetto bagnato che cadono sui lati del viso. Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione da lei per le serate di gala col pancione?