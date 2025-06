video suggerito

Giulia De Lellis in Grecia (senza Tony Effe): quanto costa una suite nell'hotel da sogno Tony Effe è in Francia, Giulia De Lellis in Grecia. L'influencer sta alloggiando in un'esclusiva struttura sul mare, un hotel a 5 stelle di lusso.

A cura di Giusy Dente

È crisi o no tra Tony Effe e Giulia De Lellis? La coppia ultimamente si fa vedere poco insieme e si vocifera che ci sia stata una rottura insanabile, che entrambi stanno tenendo nascosta ai fan. Sui social alcuni giorni fa hanno condiviso alcuni momenti del baby shower organizzato per l'arrivo della loro bambina, che nascerà a breve. Erano presenti entrambi alla festa in onore di Priscilla e questo ha tranquillizzato i fan della coppia. Poi le loro strade si sono nuovamente separate, per motivi professionali. Il rapper è volato in Francia: è stato ospite dello show di Jacquemus che ha presentato la collezione Le Paysan nell'Orangerie della Reggia di Versailles. L'influencer, invece, è volata in Grecia per lavoro.

Giulia De Lellis nell'esclusivo resort di Atene

Giulia De Lellis si sta preparando al parto: manca poco alla nascita della sua Priscilla, prevista tra fine agosto e inizio settembre. È un momento di trasformazione, di cambiamento, di novità: il corpo cambia, ci sono tante cose da organizzare, perché la quotidianità verrà presto stravolta dall'arrivo della bimba. Molti fan e follower si chiedono se stia ricevendo il giusto sostegno dal compagno, se tra i due la situazione sia serena, visto che si vedono pochissimo insieme. Entrambi stanno portando avanti i loro progetti professionali, spesso difficili da conciliare. Il rapper ha da poco pubblicato un libro, è alle prese coi concerti. Anche l'influencer è ancora al lavoro e questo la porta a viaggiare spesso. Ora, per esempio, è volata in Grecia: si trova ad Atene per un evento di Tom Ford. Sta alloggiando in un resort esclusivo.

Si tratta del Four Seasons Astir Palace Hotel, un hotel di lusso a cinque stelle che affaccia direttamente sul mare: tre spiagge private, spa, otto ristoranti, lounge, piscina, bar. Insomma una vera e propria oasi rigenerante di pace, benessere e tranquillità. I prezzi variano a seconda della stagione e della sistemazione scelta: ci sono diverse tipologie di alloggio, dalle camere alle suite. La Arion Riviera è la più lussuosa, dotata di giardino pensile, piscina, camera da letto con due cabine armadio, persino una spa privata con bagno turco. Può ospitare massimo due adulti. Il prezzo medio a notte, con colazione, è di 24.320 euro (in questo periodo dell'anno). Il prezzo medio a notte di una camera, invece, va dai 2000 ai 4000 euro.