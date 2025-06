Fedez al veleno sul libro di Tony Effe dopo il dissing: “Se vi piacciono quelli per bambini, il suo è top”

video suggerito

Nell'ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez ha risposto alle dichiarazioni che Tony Effe ha rilasciato su di lui all'interno del suo libro "Non volevo ma lo sono". Il rapper aveva ripercorso la storia del dissing tra i due di qualche mese fa, accusando il collega di essersi voluto "attaccare" alla sua "energia" in quell'occasione. Il commento di Fedez: "È uscito il libro di Tony Effe, se vi piacciono i libri per bambini, quello è top".

La risposta di Fedez a Tony Effe sul caso dissing

Nell'ultima puntata del suo podcast insieme a Mr Marra, Fedez ha ospitato Orietta Berti. La cantante, a un certo punto, gli ha detto: "Federico, sei peggiorato nel linguaggio. Prima eri più educato". "Sai cos'è? È il divorzio, Orietta", ha risposto lui. Per poi aggiungere: "Mi sono un po' impunkabestito". Berti ha poi spezzato una lancia a favore del collega, dicendo che è comprensibile che lui si sia incattivito: "Lui ha avuto tante cose non giuste e quindi è facile che uno si possa incattivire, perché non è giusto quello che gli dicono e quello che gli hanno detto. Lui è un bravo ragazzo e veramente rispetta il prossimo, come di solito non fanno in questo ambiente".

A quel punto, è intervenuto Wok del duo rapper Ski e Wok, anche loro ospiti in puntata: "Forse è per questo che stai sul cazzo a un po' di rapper". Fedez ha allora rilanciato con una stoccata a Tony Effe: "È uscito il libro di Tony Effe, a te piacciono i libri per bambini, quello è top". Immancabile l'intervento di Mr Marra: "Dovremmo fare una reaction leggendolo".

Cosa aveva detto il rapper nel suo libro

Tra le pagine della biografia, Tony Effe ha svelato come nacque la storia del dissing tra loro due: “A marzo 2024 è uscito Icon, il mio secondo disco. È esploso e lui, che appena vede un po’ di hype ci si fionda, ha iniziato ad avvicinarsi dopo che le nostre strade si erano separate”, le parole. Poi, il riferimento all'episodio della palestra, che aveva già citato nel corso del loro scontro social.

In palestra mi ha chiesto di fare un featuring. Un pezzo per l’estate. Era in fissa perché dovevamo uscire in coppia. Io però avevo già il mio pezzo estivo e gli ho detto di no, educatamente […] Lui cercava di attaccarsi alla mia energia e così è partita tutta la storia del dissing.