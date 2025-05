video suggerito

Fedez sul palco di Radio Italia Live accetta la sua vita stravolta: “In questi anni è cambiato tutto e va bene così” Fedez si è esibito sul palco di Radio Italia Live, tra successi vecchi e nuovi: Battito, Scelte Stupide, Bella stronza, Pensavo fosse amore e invece… i brani che ha deciso di eseguire. Poi, un momento di riflessione con Enzo Miccio. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

101 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez ha partecipato al concerto di Radio Italia Live nel corso del quale si è esibito con alcuni dei suoi brani più noti. Tra le canzoni che ha proposto sul palco dell'evento anche Battito, con cui si è classificato quarto al Festival di Sanremo a Bella stronza, brano cantato in coppia con Marco Masini, fino a Pensavo fosse amore e invece… e al singolo estivo con Clara Scelte stupide. Poi, lo scambio di battute con Enzo Miccio su come sia cambiato tutto negli ultimi anni.

Cosa ha fatto Fedez sul palco di Radio Italia Live

Fedez lo aveva detto: era pronto a tornare alla musica lasciando da parte il gossip. E sul palco di Radio Italia Live, accolto dall'abbraccio del pubblico, ha riproposto alcuni dei suoi brani più amati, vecchi e nuovi. In Piazza Duomo ha intonato la canzone Battito, brano sanremese, con il pubblico di Milano che cantava insieme a lui. L'esibizione live è stata accompagnata dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Prima di cantare il brano "Pensavo fosse amore e invece…" ha ironizzato:

Tutti i grandi autori hanno i loro brani intramontabili. Guccini ha "L’avvelenata", Fabrizio De Andrè ha "La guerra di Piero", io ho "Pensavo fosse amore e invece eri una escort".

L'esibizione di Fedez è proseguita in coppia con Clara, con cui ha cantato il singolo estivo Scelte stupide. Sul palco di Radio Italia Live, il rapper ha anche cantato Bella stronza in coppia con Marco Masini, come aveva fatto nel corso della serata cover del Festival di Sanremo 2025. Nei giorni della kermesse canora si disse che i versi di Fedez fossero dedicati ad Angelica Montini, la ex mai dimenticata.

Per Fedez è cambiato tutto, lo scambio di battute con Enzo Miccio

Paoletta e Enzo Miccio hanno raggiunto Fedez e Clara sul palco di Radio Italia Live per salutarli e scambiare qualche battuta. Per Fedez all'orizzonte un impegno importantissimo. Dopo 10 anni tornerà al Forum di Assago. L'appuntamento è a settembre. Miccio gli ha chiesto: "Cosa è cambiato dall'ultimo concerto?". Il cantante ha ammesso: "Non è rimasto uguale niente, è cambiato tutto e va bene così". In effetti, la sua vita privata è stata stravolta dalla fine del matrimonio con Chiara Ferragni.