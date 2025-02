video suggerito

Fedez canterà Bella Stronza a Sanremo per dedicarla ad Angelica Montini: è il tentativo impossibile di riconquistarla Fedez ha deciso di adattare il testo di Bella Stronza non per assecondare il politicamente corretto o spegnere le polemiche, ma per dedicare il brano ad Angelica Montini nel disperato tentativo di riconquistarla. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche il Sanremo democristiano di Carlo Conti non può essere solo una questione di musica. È sempre e soprattutto questione di cuore. Dopo due esibizioni di grandissima intensità con Battito, Fedez si prepara alla serata più importante, quella nella quale si esibirà insieme a Marco Masini nella versione rivisitata di Bella Stronza. Si metterà un punto alle polemiche, agli attacchi sul testo di una canzone che sarà modificata non per venire incontro alle richieste dei movimenti femministi, né tantomeno per assecondare il politicamente corretto.

La dedica ad Angelica Montini per riconquistare il suo cuore

Fedez ha deciso di adattare il testo di una canzone così forte e iconica per dedicarla proprio ad Angelica Montini, in un disperato e impossibile tentativo di riconquistarla. Non ci sarà spazio né per ulteriori riflessioni sulla depressione, né tantomeno per accenni sulla vicenda che l'ha visto separarsi dolorosamente da Chiara Ferragni. Fedez, dopo aver zittito il chiacchiericcio e il pettegolezzo, ha deciso di rilanciare, insieme a Marco Masini, Bella Stronza per aprire un nuovo capitolo della sua storia personale e professionale.

Fedez vuole riscrivere la sua storia personale

La scelta di un brano così spigoloso, la cui versione originale si muove tra rabbia e disperazione, racconta molto di come Fedez stia vivendo questo momento personale. Se c’è una cosa che il rapper ha imparato, è che il pubblico ama le storie. E lui sta scrivendo la sua sul palco dell'Ariston. L’esibizione con Masini sarà un momento chiave per comprendere il futuro di Fedez. Sarà un atto di ribellione contro chi lo accusa di costruire ogni sua mossa a tavolino o, al contrario, una dichiarazione sincera, spontanea, priva di filtri? Il pubblico dell’Ariston è pronto a essere testimone di una delle performance più attese della serata, e chissà se tra le note di Bella Stronza si nasconderà un messaggio capace di ribaltare ancora una volta la narrazione intorno a lui.