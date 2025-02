video suggerito

La scaletta della quarta serata di Sanremo 2025 con cover e duetti La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata ai duetti e alle cover, in diretta dal teatro Ariston venerdì 14 febbraio 2025. Ecco tutti e 29 i cantanti che si esibiranno, i rispettivi artisti che li accompagneranno e gli ospiti.

A cura di Elisabetta Murina

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025, in programma venerdì 14 febbraio in diretta dal Teatro Ariston dalle ore 20.40, sarà dedicata ai duetti e alle cover. Tutti e 29 i cantanti in gara si esibiranno insieme ad altri artisti portando la cover di un brano a loro scelta. La conduzione sarà affidata a Carlo Conti, affiancato da Geppi Cucciari e Mahmood come co-conduttori. A votare il pubblico con il Televoto, la giuria della sala stampa, tv e Web e quella delle radio.

Di seguito l'elenco dei cantanti che si esibiranno, gli artisti che li accompagneranno e i brani scelti. Sono in ordine casuale e non di uscita, in quanto la scaletta ufficiale verrà svelata dal direttore artistico nella conferenza stampa della mattina.

Achille Lauro ed Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano) Bresh con Cristiano De André – Creuza de mä (Fabrizio De André) Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla) Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon and Garfunkel) Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira) Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini) Francesca Michielin e Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini) Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico) Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni) Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele) Irama con Arisa – Say Something (Christina Aguilera) Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli) Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno) Marcella Bella con i The Twin Violins – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano) Massimo Ranieri con i Neri per Caso – Quando (Pino Daniele) Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga) Noemi e Tony Effe – Tutto il resto è noia (Franco Califano) Olly con Goran Bregovic e la Wedding and funeral band – Il pescatore (Fabrizio De André) Rocco Hunt con Clementino – Yes I Know My Way (Pino Daniele) Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti) Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive (Ofenbach) Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys) Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa – Amor de mi vida/Aspettando il sole (Neffa) Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato) The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci) Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)