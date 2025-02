video suggerito

Rose Villan dice no ai gioielli firmati: quanto valgono le creazioni antiche indossate a Sanremo 2025 Rose Villain si è affidata a una nota gioielleria milanese per i gioielli dei suoi outfit sanremesi. Ha scelto creazioni vintage degli anni Trenta e Quaranta.

A cura di Giusy Dente

Rose Villain in finale

Sin dalla prima apparizione sul palco, Rose Villain a Sanremo 2025 ha messo subito in chiaro di essere una delle icone trendy di questa edizione. La prima sera, al debutto, qualcuno tra il pubblico del Teatro Ariston le ha urlato dei complimenti, incantato dalla sua bellezza. Serata dopo serata non si è smentita, continuando a stupire con look impeccabili, perfetti per valorizzarla e per accompagnare l'esecuzione del brano. Immancabili anche dei preziosi gioielli, per dare il giusto tocco di luce agli outfit.

I look di Rose Villain a Sanremo

Rose Villain quest'anno ha voluto osare e ha scelto il palco di Sanremo per mostrarsi in una veste nuova, più seducente e femminile. La sua stylist Celia Arias ha puntato su look firmati Fendi: un unico brand per tutte le serate della kermesse. La cantante stessa a Fanpage.it ha raccontato di aver puntato molto sul primo outfit, appositamente scelto in quel colore per lei del tutto inusuale: "Io il rosso non l'avevo mai messo, è un colore abbastanza lontano dal mio immaginario, più azzurro, più malinconico. Anche il nuovo disco ha la cover rossa: volevo proprio dare una sterzata, osare un po', essere più coraggiosa. Volevo essere donna. Abbiamo cercato qualcosa che valorizzasse le mie forme: una donna moderna. Non mi ero mai vista in rosso, è stata una scelta coraggiosa per me, ma volevo osare, sentirmi diversa con una nuova cosa. È una nuova era".

Rose Villain in Fendi (seconda serata)

Poi è stata la volta di un maxi dress marrone con gonna trasparente, un abitino color cipria rivestito di piume per la serata delle cover e un nude look sparkling con strascico per il gran finale. Oltre alla femminilità, per questi look ha puntato molto anche su un altro aspetto: "Sono sempre comoda io: non ho mai un look che mi impedisce di performare. Per me la prima la cosa, la più importante dei look, è che io possa fare la performance migliore". Non a caso ha ammesso che la prima cosa inserita in valigia, prima della partenza per Sanremo, sono state delle mutande comode!

Anello indossato nella seconda serata

Quanto costano i gioielli di Rose Villain

I gioielli sono il tocco immancabile per impreziosire un look e quest'anno a Sanremo sono stati particolarmente al centro dell'attenzione: basti pensare alla polemica innescata da Tony Effe, a cui è stato vietato di salire sul palco con una collana ritenuta troppo riconoscibile e collegabile al brand (con rischio di pubblicità occulta). A differenza del rapper e di altri cantanti che si sono affidati a noti marchi (Tiffany&Co., Damiani, Bulgari) Rose Villain ha fatto una scelta diversa. Lei si è rivolta alla Gioielleria Pennisi, un punto di riferimento per collezionisti e appassionati di arte orafa, gioielli d'epoca e Art Déco, attiva nel settore da ben 50 anni.

Rose Villain in Fendi (finale)

Il negozio si trova a Milano ed è a conduzione familiare: il viaggio cominciato con Giovanni Pennisi nel 1971 è andato avanti fino ai giorni nostri grazie ai figli e ai nipoti. La gioielleria ha fornito alla cantante alcuni pezzi speciali della collezione di gioielli vintage. L'anello della seconda serata è un solitario in oro bianco con diamante: costa sul sito ufficiale della gioielleria 13.800 euro e risale al 1940 circa. In finale ha indossato una collana Art Déco in platino con diamante taglio baguette alternato con un motivo a nodo di diamanti. È stato ralizzato in Argentina e risale al 1930 circa 40 cm. Si aggiunge a questi anche il girocollo scintillante della seconda serata.

Collana indossata in finale