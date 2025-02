Cosa c’è nella valigia per Sanremo di Rose Villain: “Non possono mancare mutande comode”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Rose Villain a Sanremo

Rose Villain è una delle grandi protagoniste di questo Festival di Sanremo, dove torna in gara con il brano Fuorilegge. Per lei è la seconda volta all'Ariston: a Fanpage.it ha confidato qual è stata la prima cosa che ha messo in valigia, prima di partire alla volta della kermesse.

I look di Rose Villain a Sanremo

L'avevamo lasciata, nella scorsa edizione della kermesse, vestita in Balenciaga, Marni, GCDS. Quest'anno, invece, sul palco c'è una nuova Rose Villain. La cantante è affiancata dalla stylist Celia Arias, che cura i suoi look. Dall'inizio alla fine sarà Fendi a firmare gli outfit, tutte creazioni d'archivio provenienti da collezioni passate. Nella seconda serata l'abbiamo vista con un abito color sabbia dalla gonna trasparente e maxi scollatura, mentre il primo è stato un lungo abito rosso fuoco, colore scelto non a caso. Non lo aveva mai indossato prima, come ha confidato a Fanpage.it, ma ha voluto osare, essere coraggiosa, uscire in qualche modo dalla zona di comfort.

Rose Villain in Fendi, prima serata

Ha raccontato: "È un colore abbastanza lontano dal mio immaginario, più azzurro, più malinconico. Anche il nuovo disco ha la cover rossa: volevo proprio dare una sterzata. Volevo essere donna. Abbiamo cercato qualcosa che valorizzasse le mie forme: una donna moderna. Sono sempre comoda io: non ho mai un look che mi impedisce di performare. Per me la prima la cosa, la più importante dei look, è che io possa fare la performance migliore". E a proposito di comodità: è un'esigenza che non riguarda solo i look di scena e che non ha tralasciato quando ha fatto la valigia.

Rose Villain in Fendi, seconda serata

Cosa non manca mai nella valigia di Rose Villain

A proposito di comodità, Rose Villain a Fanpage.it ha svelato qual è stata la prima cosa messa in valigia: "Delle mutande molto molto comode. A questa cosa in realtà ci tengo. Io amo il comfort, io amo la parte tutta glam, ma poi amo anche stare in tuta, in felpa. Ho questo lato un po' tomboy, con indumenti larghi, t-shirt oversize, capi cozy che mi tengono al caldo".