Rose Villain con la pelle "bagnata" a Sanremo, il wet look per la seconda serata del Festival Rose Villain è tra i Big di Sanremo 2025 che si sono esibiti durante la seconda serata. In quanti hanno notato la sua pelle "bagnata"?

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la seconda serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, quella in cui sul palco si sono sfidate le nuove proposte e 15 dei Big in gara. Al di là del trio di conduttori Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, i veri protagonisti sono stati ancora i cantanti in gara. Tra i più attesi c'era Rose Villain che, dopo aver presentato Fuorilegge per la prima volta nella puntata di debutto, è tornata sul palco anche oggi. Ha incantato tutti con la sua bellezza mozzafiato e, oltre a sfoggiare un look iper griffato, ha anche lanciato il trend della pelle a effetto wet: ecco tutti i dettagli del beauty look della cantante.

Chi ha firmato il secondo look di Rose Villain a Sanremo 2025

Rose Villain è tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2025 e, così come successo lo scorso anno, anche quest'anno ha dimostrato di essere un'indiscussa icona glamour. Seguita dalla stylist Celia Arias, per questa seconda esperienza sul palco dell'Ariston si è affidata a Fendi, sfoggiando una serie di look Couture d'archivio. Se per il debutto aveva puntato sul rosso fuoco, oggi ha preferito dei toni più neutri. Ha indossato un abito color sabbia con gli orli pink, un modello in delicata seta con la gonna lunga e scampanata completamente trasparente e il bustier foderato con le spalline sottili e la scollatura generosa. Per completare il tutto ha scelto un paio di tacchi a spillo color nude e un collier di cristalli.

Rose Villain in Fendi

Rose Villain, il beauty wet look per Sanremo

A fare la differenza nell'outfit di Rose Villain è stato il beauty look. Ha detto addio alle acconciature raccolte e gelatinate, questa volta ha preferito tenere i capelli sciolti e tirati all'indietro con un solo ciuffo che le cadeva sul lato del viso. Ha poi optato per un make-up dai toni naturali con focus sulla bocca e ha esaltato il corpo con un adorabile effetto wet destinato a fare tendenza. La pelle di braccia, petto e viso sembrava essere bagnata ma la verità è che si trattava solo di una crema/corpo usata ad hoc per creare l'effetto ottico. Scommettiamo che diventerà il trend beauty più imitato della prossima stagione estiva?

Rose Villain con la pelle effetto bagnato