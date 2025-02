Perché Rose Villain ha scelto il rosso per la prima serata di Sanremo: “Non lo avevo mai messo”

video suggerito

Rose Villain è tornata all'Ariston con un look coraggioso: durante la prima serata della kermesse ha osato indossando per la prima volta il rosso.

A cura di Giusy Dente

Rose Villain a Sanremo 2025

Elodie fasciata in uno scintillante abito silver con preziosi gioielli, Noemi in black&white, Achille Lauro elegantissimo in smoking, Serena Brancale vestita di paillettes, Sarah Toscano in versione tennista: questo è il riassunto della prima serata del Festival di Sanremo 2025, una serata su cui ovviamente l'attenzione era altissima sia sulle canzoni in gara che sui look degli artisti. Il pubblico nutre sempre grande curiosità, circa gli outfit dei vari cantanti. Come sempre qualcuno ha deluso le aspettative, qualcuno si è distinto per scelte di stile impeccabili. Sin dal momento in cui è apparsa sulla fatidica scalinata, Rose Villain ha lasciato tutti a bocca aperta, riscuotendo un grande successo.

Cosa ha indossato Rose Villain la prima serata

Celia Arias è la stylist che curerà gli outfit sanremesi di Rose Villain quest'anno. A differenza della precedente edizione, quando la scelta era caduta su diversi brand di serata in serata (tra cui GCDS, Balenciaga e Marni) per Sanremo 2025 ci sarà invece un unico brand sul palco: la cantante indosserà creazioni firmate Fendi per tutta la durata della kermesse, capi d'archivio provenienti da collezioni passate. Ha affidato il debutto a un look rosso fuoco, nuance decisamente in contrasto con l'iconico blu dei capelli. A Fanpage.it la stylist aveva anticipato: "Voleva un'eleganza energizzante e sentirsi a proprio agio sul palco pur rimanendo fedele al suo stile". L'abito fa parte della collezione Couture AW 2023 della Maison: lo stesso modello lo ha indossato Kylie Jenner in occasione del Academy Museum Gala di Los Angeles.

Rose Vaillain in Fendi

Perché ha scelto un look rosso

Raggiunta telefonicamente da Fanpage.it, la cantante stessa ha confermato questo bisogno di comodità, ma al tempo stesso di vivacità, senza rinunciare a un tocco elegante. Ha infatti detto di sentire il bisogno di vedersi diversa: una nuova versione di sé, che idealmente dà avvio a una nuova era per lei. Rose Villain ha spiegato: "Per la prima sera volevo fare qualcosa di insolito per me: io il rosso non l'avevo mai messo, è un colore abbastanza lontano dal mio immaginario, più azzurro, più malinconico. Anche il nuovo disco [Radio Vega che completa la trilogia n.d.r.] ha la cover rossa: volevo proprio dare una sterzata, osare un po', essere più coraggiosa. Volevo essere donna. Abbiamo cercato qualcosa che valorizzasse le mie forme: una donna moderna. Sono sempre comoda io: non ho mai un look che mi impedisce di performare. Per me la prima la cosa, la più importante dei look, è che io possa fare la performance migliore. Non mi ero mai vista in rosso, è stata una scelta coraggiosa per me, ma volevo osare, sentirmi diversa con una nuova cosa. È una nuova era".