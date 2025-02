video suggerito

Perché Sarah Toscano nella prima serata di Sanremo si è vestita da tennista: il significato del look Sarah Toscano è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025, al quale partecipa col brano Amarcord. Per il gran debutto ha deciso di puntare su un look anti-convenzionale: ecco tutti i simboli nascosti nella sua scelta di stile.

A cura di Valeria Paglionico

È partita la 75esima edizione del Festival di Sanremo e Sarah Toscano è una delle grandi protagoniste. A meno di un anno dalla vittoria di Amici di Maria De Filippi, è entrata a far parte della lista dei Big con il brano Amarcord e ora si ritrova sul palco dell'Ariston a competere con artisti come Achille Lauro, Noemi ed Elodie. Per lei si tratta di un'esperienza inedita ed emozionante e non sorprende che abbia voluto curarne tutti i dettagli, soprattutto in fatto di stile (curato dallo stylist Simone Furlan). Per la prima serata, quella del debutto, ha voluto rendere omaggio a una delle sue più grandi passioni: ecco com'è nato il look a tema tennis.

Perché Sarah Toscano si è vestita d'azzurro nella prima serata di Sanremo 2025

Il primo look sanremese di Sarah Toscano è decisamente fuori dal comune ed è proprio per questo che risulta essere iconico. Per lei niente abiti da sera o maxi gonne principesche, per la serata di debutto del Festival ha preferito un outfit anti-convenzionale. Come già anticipatoci dallo stylist Simone Furlan, la cantante ha puntato su uno stile daily e sportivo, strizzando l'occhio alla sua passione per il tennis (che ha sempre praticato fin da bambina).

Sarah Toscano nella prima seata

Ha sfoggiato un mini dress di Pucci, un modello con gonnellina a pieghe e bustier a polo che ha mixato contemporaneità e vintage, trasformandola in una sportiva glamour ma con un tocco retrò ispirato alle dive degli anni '60. Cosa sono i nastri che ha legato ai polsi? Anche in questo caso si tratta di un riferimento al tennis: i nastri, infatti, sono una versione fashion dei classici polsini di spugna. Il colore, l'azzurro, non è stato scelto a caso, anzi, si rifà al mondo "girly" di Gossip Girl e Scream Queen, così da mettere in risalto la personalità giocosa e fresca della cantante.

Sarah Toscano in Pucci

Il significato simbolico della treccia di Sarah Toscano al Festival

Per completare il tutto Sarah ha scelto gioielli Miluna. A fare la differenza nel suo primo look sanremese è stata anche l'acconciatura (che nasconde un originale significato simbolico). Il testo di Amarcord recita "Il vento mi scioglieva le trecce di una via errata, come di spiazza, non mi rimane niente", dunque la cantante e il suo stylist hanno pensato bene di tradurre il verso in immagini con una pettinatura "a tema": la treccia che nomina nel testo. Insomma, Sarah ha decisamente rivoluzionato il classico dress code sanremese, dando prova di essere un'icona fashion contemporanea e anti-convenzionale.

Sarah Toscano con la maxi treccia