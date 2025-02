Elodie a Sanremo 2025: il significato degli anelli da 70 mila euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Elodie a Sanremo 2025

Ne è passato di tempo, dalla sua prima partecipazione sanremese. Correva l'anno 2017 e una giovane Elodie, appena uscita da Amici, saliva per la prima volta sul palco dell'Ariston. Da allora ha costruito una solida carriera di cantante, si è cimentata come attrice, ha sfilato come modella. Oggi il suo stile riflette la sua crescita, l'evoluzione di donna e artista: è sicuramente molto più consapevole di sé, di ciò che vuole comunicare con la propria immagine. Non ha deluso le aspettative, in merito ai look: i fan non vedevano l'ora di ammirarla sul palcoscenico di Sanremo 2025, dove si è imposta come diva glamour della prima serata.

Cosa ha indossato Elodie per il debutto a Sanremo

Sanremo è musica, ma anche moda e look. La gara di stile della prima serata l'ha vinta Elodie: sembrava una diva glamour d'altri tempi, stretta in un lungo abito silver aderente, realizzato con un tessuto stropicciato a effetto metallico. È una creazione firmata Prada a cui ha aggiunto un paio di décolleté bianche. Con la sua stylist, Giulia Cova, ha deciso di puntare su qualcosa di nuovo, di diverso dai precedenti outfit sanremesi: fino alla fine della kermesse la vedremo indossare vestiti custom (dunque realizzati appositamente per lei) ispirati alle icone del passato.

Elodie in Prada

Quanto valgono i gioielli di Elodie

Elodie ha illuminato il suo look con gioielli Tiffany&Co. Ha puntato su un paio di orecchini Elsa Peretti, per dare un tocco discreto, ma prezioso di luce al viso. Pur lasciando libero il décolleté, ha inserito nell'outfit diversi anelli. Hanno qualcosa in comune: tutti appartengono alla collezione Forever. Sono anelli a fascia in platino e diamanti. Il loro costo varia dai 10.000 euro ai 25.000 euro ciascuno, per un totale di circa 79.000 euro. Tutti gli anelli di questa linea sono un inno all'amore eterno, celebrano i legami duraturi, gli impegni che durano tutta la vita. Non a caso, la canzone Dimenticarsi alle 7 che porta in gara è proprio una canzone d'amore.