Cosa indosserà Elodie a Sanremo 2025, le anticipazioni: a chi si ispirano i look della cantante Raggiunta telefonicamente da Fanpage.it, Giulia Cova la stylist di Elodie ha rivelato qualche anticipazione sul look che la cantante porterà a Sanremo 2025.

A cura di Giusy Dente

Elodie

Dimenticarsi alle 7: è il brano che Elodie porta in gara al Festival di Sanremo 2025 e che segna la sua quarta partecipazione alla gara canora. Il palco dell'Ariston le ha regalato emozioni forti, grandi gioie e importanti soddisfazioni: mettendo a confronto le foto del passato e quelle più recenti è possibile anche valutare quanto lavoro abbia fatto sulla sua immagine. La trasformazione estetica è andata di pari passo alla crescita come donna e come artista, per comunicare sempre la sua essenza in modo autentico e sincero, avvalendosi della moda come strumento di gioco, ma anche come mezzo per conoscersi e farsi conoscere. In questo è stata affiancata da esperti che l'hanno accompagnata, che sono riusciti a valorizzarla sempre di più. Giulia Cova lavora con lei da diversi anni: suo è lo styling per Sanremo 2025. A Fanpage.it, la stylist ha rivelato le primissime informazioni sui look che la cantante sfoggerà in scena serata dopo serata.

La trasformazione di Elodie

Giulia Cova conosce bene Elodie, ha contribuito alla sua evoluzione, ad arrivare all'immagine trendy che la cantante ha oggi. È un'icona: i fan amano i suoi outfit di carattere, femminili, seducenti. Pur spaziando tra gli stili e i brand, riesce sempre a essere riconoscibile, a dare di sé un'immagine coerente. Dopo il primissimo Sanremo nel 2017, a Sanremo 2020 si è mostrata in chiave rock e dark, puntando molto sul nero.

Elodie in Versace a Sanremo 2020

A Sanremo 2021 (in qualità di co conduttrice) c'è stato un passo avanti verso una versione più sognante tra cascata di tulle, fiori, plissé e cristalli. A Sanremo 2023 ha incarnato una donna estremamente sicura di sé, che sa quello che vuole, che esprime la propria femminilità quasi con arroganza. Si è imposta come la più cool del Festival. Cosa c'è da aspettarsi stavolta?

Elodie Giambattista Valli Haute Couture a Sanremo 2021

Le anticipazioni sui look di Elodie a Sanremo 2025

La stylist ha rivelato: "Io ho lavorato anche all'ultimo Sanremo con lei, ma questa volta abbiamo costruito l'immagine basandoci sulla sua nuova figura che è anche legata al cinema e non solo alla musica ormai. Lei si sente anche un po' più donna in questo momento della sua carriera". Il riferimento al cinema della stylist riguarda le recenti esperienze di Elodie in questo settore, in cui si è cimentata con successo traendone grande arricchimento umano e professionale.

Elodie in Atelier Versace a Sanremo 2023

Nel 2022 ha debuttato come attrice nel film Ti mangio il cuore, la cui interpretazione da protagonista le è valsa il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno. Inoltre ha realizzato la colonna sonora Proiettili (ti mangio il cuore), brano interpretato con Joan Thiele e premiato con il David di Donatello per la Migliore canzone originale. Infine la stylist ha aggiunto: "Ci siamo ispirati un po' a quelle che sono le icone del passato. Le silhouette sono quelle che io amo nelle nella donna in generale, col punto vita, che mette in risalto la fisicità di Elodie. Non vestirà un unico brand e sono tutti look custom, per lei". I fan non vedono l'ora di ammirarla sul prestigioso palco dell'Ariston, con tutta la sua carica di talento e femminilità.