Elodie sfila all’Opéra di Parigi: la cantante splende in un abito nero monospalla con le frange Elodie sfila a Parigi in occasione del défilé di L’Oréal Paris: la cantante è splendente in un abito tempestato di paillettes e frange e con maxi spacco centrale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Elodie

Elodie è stata una delle protagoniste di "Le Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth", lo show che ogni anno il brand di make up francese organizza in Place de l'Opéra, di fronte all'omonimo teatro. La cantante aveva debuttato in qualità di modella proprio in occasione dell'edizione dello scorso anno: ieri come oggi, Elodie sceglie sempre il total black uno dei suoi look preferiti. Dopo essere volata a Los Angeles durante la Milano Fashion Week, l'artista è sbarcata a Parigi per questo show che segna l'inizio in grande stile delle sfilate Primavera/Estate 2025 nella capitale francese. A poche ore dalla sfilata, Elodie aveva condiviso qualche momento dal backstage: un'immensa sala trucco è stata allestita nello splendido teatro dove le decine di modelle e testimonial si sono preparate per la grande sfilata della sera.

La sala trucco allestita dentro il teatro

Chi ha firmato l'abito di Elodie per la sfilata a Parigi

Splendida e regale, Elodie ha calcato la passerella allestita in Place de l'Opéra nel centro di Parigi. La cantante ha sfilato insieme ad alcuni dei volti più noti del mondo della moda, testimonial del brand francese. Star indiscussa della serata è stata Kendall Jenner, che ha sfoggiato il nuovo bob lungo in versione platino che faceva da contrasto con l'abito rosso sensuale e velato. In rosso anche la top model e attrice Cara Delevingne, che ha sfilato con una grande mantella a coprire un body tutto rigorosamente sui toni del vermiglio. Splendide anche Heidi Klum ed Eva Longoria, rispettivamente in un abito nero in lattex e in un vestito candido e velato total white. Regine della serata, però, sono state Andie McDowell e Jane Fonda, che hanno sfilato con abiti argentati e sneakers, sfoggiando le loro chiome bianche e lucenti a dimostrazioni che "we are worth it".

Il momento finale della sfilata

Elodie è stata all'altezza delle più grandi star internazionali sfoggiando un abito monospalla nero tempestato di paillettes e frange: lo spacco centrale dell'abito metteva in risalto le gambe toniche e la silhouette della cantante. L'abito è firmato Armani Privé d'archivio: il capo, infatti, fa parte della collezione Autunno/Inverno 2009 del brand. A ultimare il look, un paio di sandali Giuseppe Zanotti, rigorosamente total black.

Elodie in Armani Privé d'archivio

A illuminare il volto e il décolléte, un paio di pendenti firmati Chopard, messi ancora più in risalto dall'acconciatura. Elodie, infatti, ha scelto di lasciare sciolti al naturale i lunghi capelli castani raccogliendoli in una piccola coda alta che lasciava cadere sul viso soltanto una ciocca.

Elodie con gioielli Chopard