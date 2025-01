video suggerito

Carla Bruni alle sfilate di Parigi con le unghie gold: cosa ha indossato sulle mani Carla Bruni è stata tra gli ospiti speciali della sfilata di Schiaparelli, evento che ha aperto la Paris Fashion Week dedicata alle collezione Haute Couture P/E 2025. Cosa indossava sulle mani? Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È partita la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e a partire da oggi saranno diverse le Maison di fama internazionale che presenteranno le loro collezioni di Alta Moda per la stagione Primavera/Estate 2025. Come da tradizione, a dare il via alle danze è stata Schiaparelli, il cui direttore creativo Daniel Roseberry ha voluto reinterpretare in chiave glamour il mito di Icaro (non a caso ad accompagnare l'invito alla sfilata tenutati al Petit Palais c'era una piuma di metallo dorato). Tra gli ospiti seduti nella prima fila del front-row non potevano mancare le celebrities, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Carla Bruni: cosa indossava sulle mani l'ex première dame francese?

Il look dark di Carla Bruni alla sfilata di Schiaparelli

Carla Bruni è la regina indiscussa della moda francese e, nonostante gli anni che passano e l'addio alle passerelle, continua a essere iconica. Ne ha data l'ennesima prova alla sfilata Haute Couture di Schiaparelli, alla quale ha partecipato in versione diva dark. Per l'occasione ha indossato un mini dress aderente e drappeggiato, un modello fasciante, con scollo a V e una silhouette corta che ha lasciato in vista dei collant ricamati e traforati. Per completare il tutto ha scelto un maxi cappotto portato sulle spalle, un paio di occhiali da sole specchiati in stile dive e le pumps con serratura sulla punta, uno dei capi simbolo dello stile surralista di Schiaparelli.

Carla Bruni in Schiaparelli

Quanto costano i guanti "con le unghie" di Carla Bruni

A fare la differenza nel look di Carla Bruni è stato però un altro accessorio originale e glamour: i guanti che le hanno coperto completamente le braccia. Anche in questo caso si tratta di un capo firmato Schiaparelli, contraddistinto da un dettaglio che non può passare inosservato, delle unghie gold che simulano uno smalto metallico. Arrivano fino al gomito, sono in morbida nappa nera ma decorati col buco della serratura su una delle mani e con i chiodi trompe-l'oeil in metallo dorato su tutte le dita, il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 3.600 euro. Ancora una volta l'ex modella e première dame ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile: nonostante gli anni che passano, è iconica, contemporanea e fashion.

Leggi anche Charlotte Casiraghi brilla tra diamanti e paillettes: gli orecchini costano 93 mila euro

Guanti di Schiaparelli