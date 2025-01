video suggerito

Paris Haute Couture 2025, il calendario con le sfilate Primavera/Estate in programma Dal 27 al 30 gennaio 2025 a Parigi sfila la Haute Couture Primavera/Estate 2025. Tra gli appuntamenti da segnare in calendario, il debutto di Alessandro Michele, con la prima collezione d’Alta Moda realizzata per Valentino. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Christian Dior Haute Couture Spring/Summer 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2025 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Subito dopo la Milano Fashion Week Uomo (conclusa il 21 gennaio) dal 27 al 30 gennaio 2025 a Parigi sfila la Haute Couture Primavera/Estate 2025. Questi show della Paris Fashion Week sono dedicati a collezioni particolarmente pregiate, che non troveranno mai posto in negozio. I vestiti che si vedono sfilare in passerella, infatti, vengono realizzati esclusivamente per il défilé. Sono vere e proprie opere d'arte, capolavori di artigianato, destinati ai musei e ai clienti più facoltosi, a differenza del prêt-à-porter. L'evento segnerò il debutto di Valentino by Alessandro Michele, con la prima linea d'Alta Moda realizzata dal designer per la Maison a cui è di approdato a marzo come nuovo Direttore Creativo. In calendario anche tanti grandi altri nomi, italiani e non. Assenti Balenciaga, Mugler e Fendi.

Il calendario con le sfilate di Parigi 2025

Lunedì 27 gennaio

10:00 – Schiaparelli

11:30 – Imane Ayissi

13:00 – Georges Hobeika

14:30 – Christian Dior

16:00 – Rahul Mishra

17:00 – Julie de Libran

18:00 – Charles De Vilmorin

19:30 – Giambattista Valli

Martedì 28 gennaio

Leggi anche Giorgio Armani sfila a New York e porta in passerella la bellezza di un'eleganza senza tempo

10:00 e 12:00 – Chanel

14:30 – Stéphane Rolland

15:30 – Julien Fournié

17:00 – RVDK Ronald van der Kemp

18:00 e 19:00 – Giorgio Armani Privé

Valentino Haute Couture Spring/Summer 2024

Mercoledì 29 gennaio

10:00 – Gaurav Gupta

11:00 – Franck Sorbier

12:30 – Elie Saab

13:30 – Yuima Nakazato

15:00 – Valentino

16:30 – Viktor&Rolf

17:30 – Zuhair Murad

19:00 – Jean Paul Gaultier

Giovedì 30 gennaio

10:00 – Aelis

11:00 – Ashi Studio

12:30 – Juana Martín

14:00 – Peet Dullaert

15:00 – Maison Sara Chraibi

16:30 – Miss Sohee

18:00 – Germanier

Robert Wun, Haute Couture Spring/Summer 2024

Quali sono i brand che vedremo sfilare e chi mancherà

Gennaio si chiude, sul fronte fashion, con le sfilate della Settimana della Moda parigina dedicate alla Haute Couture Primavera/Estate 2025. Gli show si svolgeranno a Villa Lumière. Si comincia in grande stile lunedì 27 gennaio: il primo grande nome in calendario è quello di Schiaparelli, un habitué dell'Alta Moda. Presenti nella stessa giornata anche Christian Dior e Giambattista Valli. Il giorno successivo sarà la volta di Chanel, Stéphane Rolland e Giorgio Armani Privé. Mercoledì occhi puntati su Elie Saab, Valentino, Viktor&Rolf, Zuhair Murad e Jean Paul Gaultier. La chiusura di giovedì è invece affidata ad Aelis, Ashi Studio, Juana Martín, Peet Dullaert, Maison Sara Chraibi, Miss Sohee e Germanier. Non vedremo invece sfilare Balenciaga, Mugler e Fendi. Si tratta di spettacoli tutti rigorosamente su invito, alcuni trasmessi anche in diretta, in versione digitale.