video suggerito

Lourdes Leon Ciccone in topless alle sfilate: infiamma Parigi con la tutina trasparente Ieri sera a Parigi si è tenuta la sfilata d’Alta Moda di Saint Laurent e Lourdes Louis Ciccone, la figlia di Madonna, l’ha seguita dalle prime file del front-row: ecco tutti i dettagli del suo look topless. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e fino a domani saranno diverse le Maison di fama internazionale che presenteranno le loro collezioni di Alta Moda per la Primavera/Estate 2025. Fino ad ora sono andate in scena le sfilate di grandi nomi come Schiaparelli, Dior, Chanel e in tutti i casi i front-row sono stati letteralmente invasi dalle star, da Beatrice Borromeo a Charlotte Casiraghi, fino ad arrivare a Deva Cassel e Carla Bruni. Ieri è stato il turno di Saint Laurent, il cui direttore creativo Anthony Vaccarello ha voluto mandare in passerella il "lato oscuro" del menswear. Al di là degli abiti e degli accessori lanciati, ad attirare le attenzioni è stata Lourdes Leon Ciccone, che per seguire lo show in prima fila ha pensato bene di puntare su un look super sensuale.

Lourdes Leon Ciccone segue il trend vedo-non vedo

Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna, non è nuova alle provocazioni, anzi, sembra aver ereditato l'animo ribelle e irriverente proprio dalla mamma, tanto da essere spesso finita al centro dell'attenzione dei media con i suoi look audaci che lasciano ben poco all'immaginazione. Ne ha data l'ennesima prova alla sfilata Haute Couture di Saint Laurent che si è tenuta ieri sera a Parigi, alla quale ha partecipato con un outfit che non poteva passare inosservato. Per lei niente abiti da sera principeschi, sirene sinuose o mini dress scintillanti, ha preferito seguire il trend dell'effetto vedo-non vedo ma declinandolo in una versione "topless" davvero iper provocante.

Lourdes Leon Ciccone alla sfilata di Saint Laurent

Il topless della figlia di Madonna alle sfilate di Parigi

Per le sfilate di Parigi la figlia di Madonna ha indossato una tutina in pizzo trasparente total black, un modello fasciante e strapless che ha rivelato chiaramente il micro tanga e il seno nudo attraverso il tessuto impalpabile e traforato. Per completare il tutto ha scelto un trench di pelle lungo fin sotto al ginocchio ma è stata bene attenta a portarlo sbottonato e sceso sulla spalla, così da lasciare in vista l'effetto topless. Non sono mancati i sandali col tacco a spillo, i gioielli maxi e gold e la piega extra liscia con la fila centrale. Lola si è così aggiudicata il titolo di regina di sensualità della PFW.