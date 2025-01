video suggerito

Charlotte Casiraghi alla sfilata di Chanel a Parigi: icona di eleganza con lo chignon spettinato Charlotte Casiraghi era in prima fila alla sfilata di Chanel a Parigi dov'è stata presentata la collezione Haute Couture Primavera/Estate 2025: la nipote di Grace Kelly sfoggia un hair look al naturale.

A cura di Arianna Colzi

Charlotte Casiraghi

Le sfilate Haute Couture hanno preso il via in una Parigi fredda e magnetica. Lunedì 27 gennaio 2025 ha sfilato Dior, presentando la collezione Primavera/Estate 2025 Haute Couture, così come Alexandre Vauthier, Schiaparelli e tanti altri brand. Da Beatrice Borromeo a Diletta Leotta, passando per Deva Cassel, non sono mancate le star in prima fila alle sfilate dell'Alta Moda. Martedì 28 gennaio, poi, al Palais Galliera di Parigi Chanel ha presentato la sua collezione Primavera/Estate 2025. Tra le sue ambassador e clienti più affezionate c'era anche Charlotte Casiraghi, che da anni è legata alle creazioni della Maison.

Il look di Charlotte Casiraghi da Chanel

Mini abito nero e collant. La mise tradizionale dalla silhouette rigida è illuminata dalla texture del vestito, interamente ricoperto di paillettes. Se il colore che prevale è il nero, il celebre pattern dei capi in tweed viene ricreato attraverso una serie di paillettes lille. Queste creano un effetto trompe l'oeil sul décolléte essendo disposte come a comporre un finto collier.

Charlotte Casiraghi da Chanel

L'abito chic e sparkling si sposa perfettamente con un beauty look semplicissimo. Charlotte Casiraghi sceglie di raccogliere i capelli in uno chignon spettinato da cui fuoriescono diverse ciocche: un'acconciatura fresca in contrasto con lo stile retrò dell'abito. Anche il make up è appena accennato: la nipote di Grace Kelly opta per un eyeliner e un rossetto che colora appena le sue labbra, mentre sulle guance un po' di blush regala un color pesca irresistibile.

